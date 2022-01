ISBN : 978-195121328-2

Saad Z. Hossain

Connue pour son extrême densité de population, Dhaka a trouvé un moyen inattendu non seulement de survivre à une apocalypse climatique mondiale, mais aussi de prospérer. En injectant suffisamment de nanotechnologies dans chaque corps, les millions d’humains forment ensemble un microclimat autonome et même tempéré.

Conséquence des nanotechnologies, certaines personnes peuvent vivre sans organes fonctionnels. Le mercenaire Djibrel doit donc porter une épée partout où il va. Seule une décapitation rapide peut garantir que le travail soit encore fait. Sur la piste de sa prochaine cible, Djibrel ne sait pas que chacun de ses mouvements est suivi par le célèbre Cyber Mage, hacker de génie, qui travaille régulièrement pour un syndicat du crime russe. Cyber Mage, mieux connu de ses parents sous le nom de Marzuk, est un adolescent prodige, mais qui doit également triompher de son plus grand défi : fréquenter le lycée IRL. Lorsque Marzuk découvre un nouveau type d’IA, il va devoir faire face à l’inimaginable dans un monde déjà inconcevable.

Critique

Par Luigi Brosse, le 22/01/2022

Cyber Mage est en quelque sorte la “suite” de Djinn City , puisque l’on évolue dans le même univers, mais à une époque future. On y retrouve certains personnages du précédent opus, ainsi que quelques références aux évènements qui s’y sont passés. Néanmoins, ce nouveau roman de Saad Z. Hossain peut se lire de manière indépendante, l’auteur glissant suffisamment d’éléments pour ne pas être perdu. Mais Djinn City ayant gagné le prix Elbakin.net 2022 du meilleur roman fantasy traduit, on ne voit pas pourquoi vous ne le liriez pas avant celui-ci.

Saut dans le futur oblige, Cyber Mage mêle avec habilité la fantasy mythologique (qu’on avait pu découvrir à l’époque contemporaine dans Djinn City ) au cyberpunk : monde post crise climatique, univers virtuels, IA et hackers, bio-ingénierie… On pourrait se poser à nouveau la question de la case dans laquelle son éditeur le rangera (lors d’une éventuelle traduction en français), mais au final cela n’a que peu d’importance. Le roman est une réussite quel que soit le genre considéré, et ce d’une manière un peu improbable tellement certains concepts semblent de prime abord ne pas être miscibles entre eux.

Mais c’est là le talent de Hossain : varier les styles, les ambiances, faire preuve d’une originalité dépaysante et pourtant arriver à proposer un univers cohérent et crédible. C’est un vrai tour de force puisque l’auteur nous promènera entre le Bangladesh, l’ISS, le fond du Golfe du Bengale et plusieurs univers alternatifs : certains virtuels, d’autres non. Et tout cela sans jamais perdre le rythme (haletant), et en ponctuant son récit de répliques qui font mouche, de bons mots, de références “nerd” ou encore de notes de bas de page explicatives (pour le lecteur moins au fait) mélangeant habilement notre monde et celui de ses protagonistes. On ne se sent jamais perdu, toujours soutenu, pris par la main mais jamais pris pour un idiot. En science, on parlerait d’un très bon vulgarisateur, un érudit capable de rendre intelligible et agréable un sujet ardu. Ici, on a affaire à un maître écrivain, qui connait les codes et ses archétypes, mais sait aussi comment jouer avec eux pour proposer quelque chose d’unique sans être élitiste.

Tout comme dans Djinn City , le récit est soutenu par une galerie de personnages assez incroyable. Certains nous sont connus (et on prendra plaisir à les retrouver plusieurs décennies plus tard) mais ils ne sont généralement pas sur le devant de la scène. Les principaux protagonistes en revanche font leurs débuts dans ce volume. On suivra d’un coté Djibrel, un golem au service d’une faction djinn, qui découpe des têtes avant de les accrocher à sa ceinture. Et de l’autre, Marzuk, aka Cyber Mage, le hacker mondialement connu, mais également adolescent en surpoids qui choisit pourtant de retourner à l’école dans l’espoir de séduire une fille. Leur rencontre sera être explosive et va tisser petit à petit le fil rouge du roman. Sauf que Saad Z. Hossain oblige, on devrait parler plutôt d’un fil multicolore qui n’hésite pas à se multiplier par moment, chacun de ces pas de côté ne nuisant pourtant pas au récit. En ne négligeant aucun enjeu, petits comme grands, le récit nous conduit sans faillir jusqu’à la fin, tout en nous entortillant avec succès et brio au passage.

Cyber Mage c’est du spectacle à grande vitesse, outrancier, drôle et presque toujours improbable. Mais c’est aussi une vision pertinente du futur : IA menaçantes, crise climatique, contrôle de la population… imbriquée dans une couche de fantasy et de mythologie. Si vous n’avez pas peur du mélange, foncez ! Vous n’allez pas être déçu du voyage !

