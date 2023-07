Célestopol, version jeu de rôle

Si vous avez aimé l'univers de Célestopol, bonne nouvelle, vous pourrez bientôt vous y plonger à travers un jeu de rôle à paraître chez Antre Monde , en collaboration avec Les Humanoïdes Associés et les éditions de L'Homme Sans Nom .

Auteur de Célestopol et Célestopol 1922, Emmanuel Chastellière, contributeur à Elbakin.net sous le pseudo Gillossen, est aussi l'un des deux principaux auteurs du jeu avec Julien Arnaud. L'éditeur décrit ainsi son projet :

Plongez dans Célestopol, et découvrez-en les innombrables merveilles dans un jeu de rôle aux accents slaves, steampunks et verniens. Vous aimez les intrigues politiques, les aventures étranges et les enquêtes bizarres ?

Accompagnez-nous alors dans la cité céleste. Rencontrez-y le Duc, croisez dans ses rues Marie Curie, l'archiduc François-Ferdinand ou Howard Carter, mais aussi ses humbles ouvriers, ses rebelles acharnés, ses voleurs volubiles ou ses automates au cœur de cuivre.

Le jeu de rôle Célestopol sera doté d’un système simple à prendre en main, mettant l’accent sur l’intrigue et l’exploration !