978-236231630-2JeunesseSiècle Vaëlban ( Proposer une Biographie Lauréat du prix Elbakin.net 2024 du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse Sur l’île de la Nébuleuse, l’Opéra Plein-Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d’être parfaite. Des Confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l’Opéra. Née au sein d’une famille d’aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c’est loin de son milieu social qu’elle a trouvé sa place, au sein d’un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la Maîtresse-Jouet de Plein-Ciel remarque son talent, Ivoire n’a pas le choix : elle est forcée d’emménager au coeur de l’Opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible…

Par Izareyael, le 29/09/2024

Après L’Étoile du soir, déjà remarqué, Siècle Vaëlban nous propose un nouveau roman bien différent, dans le ton, l’apparence et le propos. On pourrait se contenter d’un commentaire rapide pour résumer l’impression que donne Plein-Ciel : ce livre a les défauts de ses qualités. Le ton est donné d’emblée par la couverture luxuriante d’Elsa Roman. Ici règne l’excès en tout, parfois jusqu’à la fatigue – une agréable fatigue, de celle qui vous prend en rentrant chez vous après une longue journée bien remplie qui vous laissera des souvenirs à chérir plus tard.

Tout déborde, foisonne, grouille, brille de mille feux et résonne de mille éclats. Car tel est l’Opéra Plein-Ciel, le cœur de la Nébuleuse, là où tout se passe et vers où se tournent tous les regards. Siècle Vaëlban nous présente un univers riche et complexe, qui demande une certaine attention pour ne pas s’y perdre. Pas d’exposition plan-plan pour le découvrir en douceur : on est d’emblée jeté dans le bain et on doit barboter un peu avant de s’y retrouver, entre les nombreux personnages et les intrigues multiples.

À ce titre, les pages de présentation théorique de manuels, textes historiques, poèmes, etc., que l’on n’apprécie pas toujours d’habitude à cause de leur manque de subtilité, sont ici bien utiles. Attention d’ailleurs : la liste des personnages n’est pas sans raison à la fin du livre et contient nombre de révélations sur son contenu.

On a tendance en fantasy à plutôt déplorer un excès de longueur, mais en l’occurrence, malgré les 600 pages du livre, on ne peut s’empêcher de se demander si un diptyque n’aurait pas été préférable. Cela aurait peut-être permis d’approfondir et développer certains aspects de l’action principale, des intrigues secondaires ou des personnages évoqués un peu trop rapidement ou que l’on sent abandonnés en cours de route. Cette réserve n’est cependant pas entièrement négative : c’est bien parce que l’autrice a su nous convaincre que l’on en veut plus ! On espère d’ores et déjà d’autres écrits dans cet univers car de nombreuses possibilités ne sont qu’effleurées.

Tout au long du livre, Siècle Vaëlban démontre une grande maîtrise de son écriture. Le rythme, certes chaotique, est en accord avec son sujet, enlevé et trépidant, tout en laissant de la place aux émotions et aux décors. La plume vive et alerte de l’autrice pourra diviser, certains lecteurs la jugeant trop ampoulée, tandis que nous l’avons trouvée originale et personnelle.

Au fil des pages, on se familiarise en cercles concentriques avec l’héroïne, avec tout ce monde qui évolue autour d’elle, avec le fonctionnement de l’Opéra et avec la société de la Nébuleuse. C’est Ivoire que l’on suit, et tout est vu à travers elle. Cela fait parfois paraître incompréhensibles les actions d’autres personnages dont on ne connaît pas les raisonnements internes, ce qui peut dérouter certains lecteurs. Mais l’on en retire une approche très brute, très forte, au plus près de l’expérience d’Ivoire, comme elle tour à tour enchantés, dégoûtés, terrorisés ou révoltés.

On peut s’amuser à deviner avant elle les évolutions de son cœur ou au contraire être surpris par des réactions inattendues, signes d’une héroïne profondément perturbée par ses expériences passées et présentes qui se rebelle contre le sort qui lui est fait et a tendance à agir par contrecoup, par défense. On pense notamment à certaine romance, qui commence de façon un peu poncive avant un développement plus intéressant.

Car il est bien question d’amours, mais aussi d’amitiés, de haines et de trahisons : la galerie de personnages est à l’image de l’univers de Plein-Ciel, exubérante et haute en couleur. Chacun a ses blessures, ses espoirs et ses colères, qu’il les mette au service de l’Opéra, de la rébellion ou, plus souvent, fasse de son mieux pour s’en sortir le moins mal possible dans les circonstances qui sont les siennes. L’autrice prend le temps de les développer, de les rendre attachants ou exaspérants, souvent les deux et parfois en même temps. Dans des scènes touchantes, elle dépeint leurs joies, leurs désespoirs, leurs fiertés et leurs compromissions, leurs petites ou grandes rébellions personnelles ou défaites face à la toute-puissance du système. Le récit verse aussi à l’occasion dans le glauque et le malsain ; certains épisodes sont ainsi violents voire un peu gore. Siècle Vaëlban s’appesantit peut-être un peu trop sur ceux-ci selon les sensibilités, mais sans s’y complaire : cela fait simplement partie du tableau qu’elle nous présente et qu’elle veut complet.

C’est en effet là le sujet central de Plein-Ciel : la Nébuleuse est une dictature qui contrôle et manipule la société entière, son Histoire, ses récits, sa culture en général, jusqu’au plus particulier des individus qu’elle divise en castes violemment hiérarchisées. On le découvre très vite, Ivoire ne vit pas dans la classe sociale dont elle est originaire, celle-ci l’ayant rejetée à cause de son physique différent et de ses capacités jugées indignes de sa classe.

Comment une petite personne ordinaire sans rien de spécial peut-elle donc trouver sa place et surtout son bonheur au milieu de tout cela ? Comment réconcilier les différences entre la société qu’on a et celle que l’on souhaite ? Comment accepter celle que l’on a, ou créer celle que l’on souhaite ? Comment parvenir à vivre avec soi-même et les autres, avec ce qui nous rapproche comme avec ce qui nous différencie ? Et d’ailleurs, est-ce que cela existe vraiment, une petite personne ordinaire sans rien de spécial ?

Dans Plein-Ciel, pas de morale facile et manichéenne où les vilains méchants sont tous punis et où les gentils héros vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. L’autrice nous invite à nous poser toutes ces questions et d’autres mais ne nous fournit pas de réponses toutes faites. En multipliant les personnages et les péripéties, Siècle Vaëlban nous propose diverses façons de les aborder. Bien sûr, vengeance, rancune et folie meurtrière sont là.

Mais d’autres voix résonnent aussi avec une grande force et guident les personnages dans leur lutte pour surmonter leurs épreuves : tolérance, espoir et solidarité… sans oublier un brin de folie créatrice pour offrir au monde entier, qui comme chacun sait est une scène, la meilleure représentation possible.

