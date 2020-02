Les 5 Terres

(Ce Cycle est En Cours)

De toutes mes forces Ce n’est un secret pour personne : le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d’imposer sa loi au reste des 5 Terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n’est simple, et le trône est l’objet de toutes les convoitises, tandis que dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas…

Quelqu'un de vivant Astrelia est la seule à comprendre ce qui s’est passé et n’a de cesse de découvrir qui a trahi sa sœur ainée. Mais elle n’est plus en position de force, car ce sont ses cousins qui font désormais la loi à Angleon : Hirus, l’ainé, successeur désigné du roi, Moron, son frère en quête d’affirmation et le discret Mederion. Trois frères moins unis qu’ils n’en ont l’air…

Critique

Par Belgarion, le 10/12/2019

Les deux premiers tomes des 5 terres forment le point de départ d’un cycle ambitieux de fantasy épique faisant intervenir des animaux anthropomorphes au milieu de conflits géopolitiques.

En effet, David Chauvel, à l’origine du projet, prévoit rien moins que 30 tomes répartis en 5 cycles avec plusieurs scénaristes talentueux et des artistes expérimentés, qui ont déjà mis en lumière des récits anthropomorphiques. Comme lors d’une pièce de théâtre, les éléments se mettent en place dans le premier tome et la tension grandit à l’approche de la succession dynastique imminente, en raison de l’agonie du vieux roi d’Angléon. Dans ce monde à cheval entre la Renaissance et le Moyen-Âge, à l’instar d’un Game of Thrones clairement en ligne de mire, le lecteur se dit que tout est possible et que la mort peut survenir rapidement – et bien-sûr brutalement - pour de nombreux protagonistes. Le tome 2 confirme cette impression en renforçant l’aspect intrigues, en approfondissant certains personnages jusqu’alors seulement esquissés, et en mettant fin de manière prématurée à certaines destinées. Le monde acquiert de la substance, et les enjeux multiples des forces en présence apparaissent plus clairement au gré des apparitions.

Les personnages principaux, qui s’annoncent nombreux, sont présentés au fur et à mesure et parviennent rapidement à acquérir de la cohérence et de l’épaisseur, même si ces caractéristiques devraient se renforcer au gré des tomes. Enfin, les dessins soignés et expressifs de Jérôme Lereculey valent le détour et offrent une identité visuelle particulière au cycle.

Il est encore bien trop tôt pour crier au génie, mais il est indéniable que ce premier album qui pose les bases du monde des 5 Terres s’avère justement parti sur de bonnes bases en fixant la barre haut. Il parvient ainsi à instaurer une envie réelle de connaître la suite des péripéties de ce monde coloré, au bord d’un conflit monumental qui s’annonce dantesque.

7.0/ 10

