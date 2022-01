Découvrez Carine, la sœur… d’Isildur

Par Ivy, le mardi 4 janvier 2022 à 20:13:15

Comme bon nombre de séries avant elle, Le Seigneur des Anneaux d' Amazon est victime de fuites pendant le tournage.

On savait déjà que le scénario serait probablement centré sur le personnage d'Isildur, mais de nouvelles informations ont récemment émergé sur les réseaux sociaux. Et celle qui fait le plus de bruit, c'est l'ajout d'un personnage inexistant dans les écrits de Tolkien : Carine, la sœur d'Isildur, jouée par Ema Horvath. Les esprits n'ont pas tardé à s'échauffer sur Twitter , certains pensant que ce personnage n'a absolument pas sa place dans l'univers créé par Tolkien, tandis que d'autres soutiennent que cet ajout ne va pas à l'encontre de ce qu'il a écrit. Sans oublier, bien sûr, quelques commentaires sur le prénom choisi — qui pourrait cependant avoir une signification en quenya.

Cette polémique mise à part, on apprend aussi qu'Isildur rejoindrait volontairement l'armée envoyée en Terre du Milieu avec trois amis prénommés Nolion, Valandil et Ontamo, incarnés par Anthony Crum, Alex Tarrant et un acteur inconnu. La scène qui a fuité montrerait la parade de la cavalerie dans les rues de la cité, au milieu d'une foule qui chante, crie et lance des fleurs aux soldats. La source indique que Carine, la sœur d'Isildur, ne veut pas qu'il rejoigne l'armée et qu'elle le poursuit à travers la foule en criant son prénom.

Le résultat à l'écran parviendra-t-il à convaincre les perplexes ? On le saura en septembre !

