Ema Horvath rejoint le Seigneur des Anneaux

Par Gillossen, le mercredi 11 décembre 2019 à 10:58:53

Et un nom de plus pour la série Amazon !

Comme souvent avec ce projet jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les détails du rôle de la jeune actrice à la filmographie encore légère, vue par exemple dans Like.Share.Follow, si ce n'est qu'on l'imagine mal incarner un Orc, on va dire. Elle rejoint en tout cas Will Poulter, Markella Kavenagh ou encore Joseph Mawle côté distribution.

La série inspirée de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien est actuellement en pré-production en Nouvelle-Zélande.

