Le Seigneur des Anneaux : la série centrée sur Isildur ?

Par Gillossen, le jeudi 18 novembre 2021 à 09:08:51

C'est en tout cas ce qu'affirme notamment le site Redanian Intelligence, initialement dédié à la saga du Sorceleur.

Si le Premier Âge de la Terre du Milieu, par exemple, serait bien évoqué via des flashbacks, l'essentiel de la série produite par Amazon Studios tournerait autour d'Isildur, interprété par Maxim Baldry (Rome), à la fin du Deuxième Âge. La série s'ouvrirait ainsi sous le règne de Tar-Palantir, un roi numénorien ami et allié des elfes de la Terre du Milieu, qui s'efforce d'apaiser leurs relations après une longue période de tensions. Cependant, Tar-Palantir est une anomalie et des forces obscures se rassemblent sur l'île de Numenor qui cherchent à revenir à leur politique de suprématie et de domination humaine. Il revient à Elendil (Lloyd Owen) et à son fils Isildur, en tant que chefs des Fidèles , d'aider le peuple vertueux et sincère de Numenor à échapper au chaos qui s'annonce.

A noter que ces rumeurs datent de trois semaines environ maintenant, mais aucun démenti n'étant tombé depuis, pas plus cela dit qu'une confirmation officielle, certes, nous avons décidé de vous en parler.

Réponse le 2 septembre 2022... ou avec une première bande annonce !

