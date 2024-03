L'Etoile du soir

ISBN : 978-222648390-4

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Vaëlban Siècle

978-222648390-4JeunesseVaëlban Siècle « Le vrai courage, c’est de dire au revoir. Si on ne sait pas dire au revoir, on n’ose jamais aimer. »

Fille de la montagne, Kinjal entend le chant des pierres et le murmure des arbres. Chaque soir après l’école, elle court retrouver ses parents et sa grande soeur, la belle Chadna, si parfaite… Mais bientôt, la vie de Kinjal bascule : sa soeur est victime de la maladie des fleurs de chair. Sa rencontre avec Étoile du Soir et Petit Matin, deux panthères des neiges, aidera-t-elle Kinjal à retrouver son chemin ?

Critique

Par Aerendhyl, le 26/02/2024

Un premier court roman, de144 pages seulement, en plein dans les montagnes indiennes. Une première phrase – en quatrième de couverture – accrocheuse et poignante. Il ne faut parfois rien de plus pour porter son intérêt sur une lecture.

L’étoile du soir est un roman Jeunesse à n’en point douter. Par son héroïne et la « douceur » de l’écriture, les jeunes lecteurs s’y retrouveront et s’y accrocheront. Pour autant, voilà un roman qui mérite d’être lu à n’importe quel âge, de 7 à 77 ans comme on le dit souvent.

C’est un livre rempli de poésie, d’une grande finesse dans l’écriture et d’une justesse équivalente. A la fois court roman initiatique où nous suivons les pas d’une jeune écolière de neuf ans jonglant entre sa réussite scolaire et son envie de parcourir les montagnes, nous voilà également face à un roman mettant en scène le deuil, l’acceptation et la résilience face au tragique. Sans verser dans le mélodrame, l’autrice traverse avec brio cette difficulté d’aborder de tels sentiments.

Siècle Vaelban a cette capacité à dire et transmettre les choses avec peu de mots tout en jouant avec ces derniers. Son écriture ne prend pas le pli « d’infantiliser » ses lecteurs, malgré le peu de pages, bien au contraire. L’autrice joue avec ses phrases, les développe pour transmettre ses émotions sans en faire trop. Le livre se dévore, se déguste, s’apprécie à chaque mot.

Cette finesse permet de s’attacher à ce personnage qu’est Kinjal, jeune fille poétique, un peu la tête dans son monde. A l’écoute de son environnement, elle nous fait traverser la beauté des montagnes de l’Inde, l’amour qu’elle en a pour celle-ci. La magie n’y est qu’éphémère – dans la capacité de la jeune héroïne à comprendre le chant des pierres et le murmure des arbres pour mieux errer parmi les roches – tout en réussissant à nous transporter.

Nous rions avec l’héroïne, nous souffrons et pleurons avec elle. L’autrice peut se targuer d’avoir livré un personnage fort et haut en couleurs. Un personnage que tout lecteur saura « reconnaître » au fond de soi. A la fin de la dernière page, tout comme pour son héroïne, le lecteur lèvera sa tête, triste des évènements de la vie mais courageux d’aller toujours plus loin.

C’est un coup de cœur, qui fait partie de ces rares romans qui peut marquer un lecteur. Il est de ces livres qui susciteront l’envie de lire et d’aimer la lecture. C’est un petit livre mais un grand roman.

