Titre VO : Lone Women

ISBN : 978-233019308-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Victor LaValle (

Auteur/Autrice : Vanderhaeghe, Stéphane

Adelaide Henry ne voyage pas sans son énorme malle fermée à clé. Car si la malle s’ouvrait, les gens autour d’elle pourraient bien disparaître. Son terrible secret a causé la mort de ses parents, et la voilà obligée de fuir la Californie. Avec une seule idée en tête – rejoindre le Montana. Elle fait partie de ces “esseulées” souhaitant profiter d’une nouvelle loi facilitant l’accès de la population à la propriété. Mais Adelaide n’est peut-être pas si seule qu’il y paraît. Et son terrible secret contient peut-être la clé de sa survie dans ce territoire hostile.

Critique

Par Gillossen, le 19/06/2024

On avait laissé Victor Lavalle avec La Ballade de Black Tom en 1924 à Harlem au Bélial’, et nous le retrouvons chez Actes Sud cette fois, en 1915 dans le Montana.

Il épouse pour l’occasion les pas de miss Adelaide Henry, une jeune femme noire qui décide de partir s’établir dans cette région inhospitalière en espérant trouver, enfin, une nouvelle vie, la sienne. Mais, littéralement, elle doit traîner avec elle une étrange malle, lourde de secrets, et lourde, tout court. Les Esseulées, elle en fait bien sûr partie, et les autres membres de ce groupe disparate se retrouveront au fil de sa route en cours de roman. Ces femmes, qui ont toutes dû lutter au cours de leur existence et luttent encore, se révèlent toutefois de taille à lutter contre les éléments, et les hommes, qui peuplent ces terres montagneuses.

Adelaide elle-même n’est pas forcément la narratrice la plus attachante qui soit : elle se montre renfermée, méfiante, n’hésite pas à prendre des décisions radicales, ou à tout le moins à les envisager… Mais elle est déterminée, et l’univers dans lequel elle évolue le réclame. C’est tout le talent de Victor Lavalle de nous entraîner dans son sillage en maintenant notre intérêt de bout en bout, en nous poussant à espérer qu’elle s’en sorte, qu’elle puisse aller au bout de sa propre histoire, tout simplement.

Quant à la dimension imaginaire, elle est bien présente au fil des pages, et ce dès le départ. Il n’est pas question de rêves, de visions… Le contenu de la fameuse malle existe bel et bien, ce constat n’est jamais l’objet d’un suspense quelconque. Et si certains mystères restent inexpliqués, impossible de nier l’appartenance de ce roman au(x) genre(s) qui nous rassemble ici.

Les Esseulées constitue une lecture réussie, qui nous ramène directement un siècle en arrière, dans un recoin oublié d’une Amérique construite sur les vols, l’oubli et la volonté de fer de ses habitants, à deux pas du réel, une histoire qui parvient à conserver de bout en bout un joli équilibre entre horreur et… sororité. Et qui vient nous rappeler que pour s’offrir une chance d’avancer, difficile de mettre de côté son passé.

