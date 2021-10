Les Dix Mille Portes de January

Titre VO : The Ten Thousand Doors of January

ISBN : 978-031642199-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Harrow, Alix

Selon January Ruddy, il n’y a qu’une façon de s’échapper de sa propre histoire : c’est de se faufiler dans celle de quelqu’un d’autre…grâce à une des Dix Milles Portes…

Pénétrez, vous aussi, dans le monde magique de l’Ecrit…où certaines paroles tracées ont le pouvoir de modifier le réel, alors que le Mal qui ferme les Portes une à une est sur vos talons…Attention, la magie vient toujours avec un prix…

Critique

Par Gillossen, le 10/11/2020

The Ten Thousand Doors of January est le premier roman d’Alix E. Harrow, qui a notamment déjà remporté un prix Hugo pour l’une de ses nouvelles en 2019, A Witch’s Guide to Escape: A Practical Compendium of Portal Fantasies. Au passage, cet ouvrage-ci a été de son côté nommé aux World Fantasy Awards cette année, sans l’emporter. Quoi que l’un on pense du petit jeu des prix littéraires, c’est toujours la preuve que tel ou tel texte a pu ou su se faire remarquer.

Roman que l’on peut rattacher à la catégorie du “roman d’apprentissage”, The Ten Thousand Doors of January s’avère particulièrement classique mais tout aussi séduisant. Il faut bien dire que son registre, lorsque l’on songe aux écrits de C.S Lewis ou autres références, ce nouveau roman n’apporte pas grand-chose de plus à ce que nous ont raconté ses prédécesseurs, d’autant que l’on se rend vite compte que le voyage intérieur de la jeune January sera bien plus au centre du récit que n’importe quelle exploration de monde magique. Mais, à l’image de sa couverture très travaillée, il se dégage de ces pages un charme presque apaisant, malgré certains chapitres qui n’ont rien de bien joyeux.

Il en va de même de la forme et du fond. Harrow possède une patte enlevée et agréable, quand bien même toutes ses images ne font pas mouche. On perçoit cela dit très vite le soin apporté à l’ensemble, ce que l’on retrouve d’ailleurs dans la mise en scène des aventures de la jeune January.

Le roman transpire l’amour des histoires, celles qui nous transportent, nous invitent au voyage, font battre plus vite notre cœur, le serre, aussi, parfois. De toute évidence, l’amour de la littérature d’Alix E. Harlow occupe une place importante dans son écriture même et contribue justement à faire briller son récit. Et tant pis si l’on devine facilement de quoi il retourne, si les personnages eux-mêmes en restent le plus souvent au rôle qui leur a été attribué ou si la mise en scène déjà évoquée plus de cette histoire dans l’histoire (Les Dix Mille Portes du titre est en fait un livre) prend parfois une tournure un peu artificielle. La poésie de l’ensemble, de même que des thèmes presque “dickensiens” abordés de front, l’emportent. Le pouvoir des mots, là encore !

Classique, parfois dès lors un peu prévisible, The Ten Thousand Doors of January est un petit (ou grand ?) plaisir qui n’a rien de coupable mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de certains lauriers.



Mise à jour du 12/10/2021 :



Parution de la version française, chez Hachette.

