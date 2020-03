Les Cieux pétrifiés

Titre VO : The Stone Sky

Tome 3 du cycle : Les Livres de la Terre fracturée

ISBN : 978-229022877-7

Catégorie : Aucune

Auteur : N. K. Jemisin

Auteur : Charrier, Michelle

Le retour imminent de la Lune signifie-t-il la fin de l'humanité ou au contraire sa rédemption ?

La réponse à cette question repose sur les épaules d’une femme et de sa fille. La première, Essun, entend se servir des pouvoirs qu’elle a hérités d’Albâtre pour bâtir un futur dans lequel les orogènes seraient libres. Mais pour la seconde, Nassun, il est trop tard.

Elle a vu ce que le monde avait à offrir de pire et a accepté ce que sa mère n’admettra jamais : qu’il est corrompu au-delà du point de non-retour et que sa destruction est inévitable.

Critique

Par Gillossen, le 24/11/2017

Après un tome 2 qui m’avait laissé en partie sur ma faim, sans doute à force d’exigence, la conclusion de la nouvelle trilogie de N.K. Jemisin balaie tous les doutes que j’avais pu nourrir.

Ouf ! C’est un vrai soulagement qui s’installe rapidement. Le final dépeint ainsi s’avère particulièrement puissant, avec en prime quelques portes laissées entrouvertes. La prose de l’auteure n’est jamais aussi forte d’ailleurs que lorsqu’elle laisse parler son émotion à travers des personnages fins et complexes, dotés d’une nature vraiment unique pour la plupart.

Avec une intrigue solide et un univers toujours aussi fascinant, il n’en fallait pas plus, façon de parler, pour que Jemisin retrouve les bons rails à l’échelle de son récit global, des rails qu’elle n’avait jamais vraiment quittés pour commencer. Tout juste aurait-on aimé, mais c’est un peu le cas de la trilogie entière à ce niveau, à bien y réfléchir, que son système de magie soit un peu plus abouti. Là, il reste tout de même par certains aspects assez bancal et même si ce n’est pas ce que l’on retiendra en priorité de cette lecture, loin de là, il faut bien trouver à redire. Pour le reste, c’est un tome 3, au propos intelligent sur le fond et à la forme capable de vous tenir en haleine de bout en bout.

On restera avant tout marqué, pour longtemps sans doute, par le parcours de chacun de ces personnages, par cet équilibre si difficile à atteindre, mais aussi si fragile, entre désespoir et rédemption, entre douleur et espérance, que Jemisin sera finalement parvenue à tisser sur trois tomes.

Dans la ligne droite des deux premiers, The Stone Sky représente un véritable sursaut à l’échelle de la trilogie, qui le ramène à la hauteur du premier et lui permet de se conclure sur une très bonne note.

Pour celles et ceux qui en douteraient encore, N.K. Jemisin s’avère indéniablement incarner aujourd’hui l’une des voix du moment en fantasy, et même plus généralement dans les littératures de l’imaginaire toutes branches confondues.

8.0/ 10

