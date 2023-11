Titre VO : The Jasmin Throne

ISBN : 978-201721475-5

Catégorie : Aucune

Traduction : Thibaud Eliroff (

Auteur/Autrice : Suri, Tasha

Au royaume d'Ahiranya, l'Ère des Fleurs laisse place au cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les Eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombres et sortilèges. Des fleurs poussent sous la peau ; la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt, et la rébellion couve.

Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse captive et Priya, une servante aux pouvoirs oubliés, créent des liens interdits.

Critique

Par Gillossen, le 03/11/2023

C’est peu dire que Le Trône de Jasmin faisait partie des sorties attendues de cet automne en fantasy. On parle tout de même d’un World Fantasy Award (2022), que Le Rayon imaginaire publie d’ailleurs par chez nous en deux éditions, dont l’évidente désormais version cartonnée avec jaspage… C’est aussi le premier tome d’une trilogie annoncée, sans doute l’un de ses éléments les plus classiques ou disons traditionnels pour de la fantasy épique.

Très vite, l’autrice nous transporte dans un univers aussi exotique (si on le compare bien sûr à un cadre médiéval européen si souvent employé) que captivant. Tasha Suri réussit avec brio à créer un monde complexe et foisonnant de détails, empreint de traditions et de cultures. Chaque page ou presque dévoile un pan de cet univers, décrivant avec minutie les coutumes, les paysages et les enjeux politiques qui le façonnent, le tout sans tomber dans le trop-plein, à de rares exceptions près.

L’intrigue, quant à elle, se révèle savamment tissée, si ce n’est en partie prévisible. L’autrice jongle avec les intrigues politiques et les enjeux personnels, créant ainsi une trame qui ne manque pas de nuances. Les rebondissements sont dosés avec précision, maintenant ainsi un rythme soutenu. Pouvoir, loyauté, amours contrariés… la littérature s’attaque évidemment depuis toujours à de tels thèmes, mais ce n’est pas une raison pour les ignorer. Là encore, Suri fait preuve d’un style très visuel, qui parlera sans aucun doute au plus grand nombre.

Non, ma seule petite réserve qui fait que cette lecture, fort appréciée, ne fut pour autant pas un coup de cœur à mes yeux, vient des personnages. Attention ! Chacun d’entre eux se voit doté d’une réelle profondeur, permettant d’entretenir dynamiques le plus souvent réussies et teintée de conflits. En revanche, ils sont tout de même très nombreux à être introduits au fil du tome, et pas sûr que tous “méritaient” de se retrouver ainsi au premier plan. Le roman, sans devenir confus, perd parfois en ligne directrice. De même, sans arriver “trop tard”, Le Trône de Jasmin est à l’image de publications de plus en plus nombreuses depuis 4 ou 5 ans, même si en VO, le roman date de juin 2021, et pas de cette année. Le sentiment de découverte et de fraîcheur s’avère donc un peu moins “frappant” qu’en cas de parution deux ans et demi plus tôt, même si le roman en lui-même n’y est pour rien.

Si cette lecture n’a pas constitué une découverte bouleversante qui m’aurait pris aux tripes, Le Trône de Jasmin n’en demeure pas moins un premier tome de qualité, prêt à vous entraîner très loin.

