Le Blanc incandescent

Tome 5 du cycle : Le Porteur de lumière

Partie 1 de la version originale

ISBN : 979-102810663-8

Auteur/Autrice : Brent Weeks

Les royaumes s'affrontent tandis que Kip s'efforce d'échapper à l'ombre de sa famille pour protéger les terres et les êtres qui lui sont chers… Gavin Guile fut autrefois l'homme le plus puissant du monde connu. Il n'est plus aujourd'hui qu'un être brisé.

Privé de ses incroyables pouvoirs, il se voit contraint d’accepter une mission suicide. S’il échoue, la femme qu’il aime mourra. S’il réussit, l’empire tout entier s’effondrera. Pendant ce temps, le Roi blanc prépare ses terribles pièges et la Chromerie, trahie de toutes parts, risque d’être détruite. Kip Guile rassemble ses alliés pour regagner les Jaspes et livrer une ultime bataille… qui semble perdue d’avance.

Le Porteur de Lumière arrivera-t-il à temps pour sauver le monde des ténèbres ?

Critique

Par Gillossen, le 13/08/2020

C’est une vieille rengaine désormais installée avec Brent Weeks (malheureusement !), mais son dernier cycle nous a bien vite laissé froid, tome après tome. Et ce n’est pas ce demi-volume, forcément frustrant puisque nous laissant en plan, qui va changer le cours des choses.

Si les cycles au long cours ont sans doute encore des choses à proposer aux lecteurs (pourquoi faudrait-il qu’il en aille autrement ?), même les plus confirmés, Le Porteur de lumière apparaît comme la confirmation que le mieux est l’ennemi du bien et que se montrer généreux, en personnages, en rebondissements, etc, ne fait pas tout.

Surtout quand l’auteur ne parvient pas à créer de lien entre lui et nous (alors qu’il s’agissait de la force principale de Weeks par le passé). On en termine là, ou presque, avec cette lecture par trop lénifiante et encombrée.

En attendant sans doute de compléter ce bref retour de lecture avec la suite et fin de cette conclusion.

5.0/ 10

