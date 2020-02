La Piste des éclairs

Titre VO : Trail of Lightning

Tome 1 du cycle : Le Sixième Monde

ISBN : 978-281122966-5

Catégorie : Aucune

Auteur : Rebecca Roanhorse (

Traducteur : Pernot, Isabelle

978-281122966-5AucuneRebecca Roanhorse ( Proposer une Biographie Pernot, Isabelle L’apocalypse climatique a englouti la majeure partie du monde, mais Dinétah, l’ancienne réserve navajo, a connu une véritable renaissance. Les dieux et les héros des légendes ont pris vie… tout comme les monstres.

Maggie Hoskie est une chasseuse de monstres et une tueuse aux dons surnaturels, le dernier espoir d’une famille qui fait appel à elle pour retrouver une fillette disparue. Cependant, la créature qui a enlevé l’enfant n’est que l’une des pièces d’un vaste et terrifiant puzzle que Maggie va devoir résoudre pour protéger les innocents.

À contrecoeur, elle accepte l’aide de Kai Arviso, un homme-médecine peu conventionnel. Sillonnant la réserve, ils déterrent de vieilles légendes, s’acoquinent avec un personnage des plus louches et affrontent une magie des plus noires dans un monde dévasté à la technologie mourante.

Pour survivre, et découvrir ce qui se trame derrière ces disparitions, Maggie devra affronter son douloureux passé.

Bienvenue dans le Sixième Monde.

Critique

Par Gillossen, le 28/12/2018

Au premier abord, il serait tout de même facile d’imaginer que ce Trail of Lightning, un premier tome, évidemment, n’est qu’un roman de fantasy urbaine de plus, avec une héroïne forte en gueule et des seconds rôles plus ou moins humoristiques, toujours là pour relancer l’intrigue d’un bon mot.

Heureusement, le roman de Rebecca Roanhorse va au-delà de ça, et pas seulement du fait des origines de l’auteure, largement mises en avant. Oui, Roanhorse est Amérindienne, mais ce n’est pas ce qui fait d’elle quelqu’un apte à nous conter une bonne histoire. Le travail de l’auteur, au format nouvelles, a tout de même été distingué par des institutions comme le prix Hugo ou Nebula, sans parler de se retrouver finalistes d’autres prix encore, et non des moindres, comme le Locus ou le World Fantasy Award.

En revanche, tout cela peut indéniablement enrichir son propos. Et c’est le cas ici. Il n’y a qu’à voir le monde dans lequel évolue Maggie, et a fortiori, l’Amérique du Nord qui nous est présentée. Malgré la quantité d’informations offertes, l’écriture légère et dynamique de Rebecca Roanhorse les fait passer sans le moindre heurt à signaler. Et en accordant toute leur place à ses personnages de culture amérindienne, sans les cantonner à des protagonistes de second rang ou des personnages principaux stéréotypés. Cela dit, l’intrigue de ce premier tome - pas de doute, la fin appelle une suite - demeure relativement classique, bien que prenante. Mais le roman profiter d’un format court - environ 300 pages - pour ne jamais nous égarer en cours de route, en bonne partie grâce au charisme de Maggie, son héroïne justement.

C’est avant tout l’univers dépeint, et toute sa magie, qui retiendra notre attention tout au long de cette lecture. La fin du monde dont il est question ne constitue pas une fin pour tout le monde et c’est aussi ce qui nous donne là une autre perspective, en nous obligeant à faire un pas de côté pour écouter toutes les voix possibles.

Au passage, la suite évoquée un peu plus haut est attendue en anglais dès le mois d’avril.



Janvier 2020 :

Mise à jour avec une parution française chez Milady.

7.5/ 10

Discuter de La Piste des éclairs sur le forum.