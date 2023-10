La Fille qui se noie

Titre VO : The Drowning Girl

ISBN : 978-222648577-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Caitlin R. Kiernan (

Traduction : Domis Benoït

978-222648577-9AucuneCaitlin R. Kiernan ( Proposer une Biographie Domis Benoït India Morgan Phelps, dite Imp, veut écrire une histoire de fantômes, avec une sirène et un loup. Involontaire disciple de Jean Cocteau, elle a compris instinctivement, très jeune, que « Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité. »

Cette jeune femme remarquable, mais mise à l’épreuve par la vie – sa grand-mère maternelle s’est suicidée, sa mère s’est suicidée – écrit un récit à nul autre pareil, qui oscille entre le journal intime et l’histoire de fantômes. Peu à peu s’élabore un véritable labyrinthe littéraire, dans lequel on rencontrera une sirène, une louve sans défense et enfin, Eva… Une femme qui évoque le modèle d’un tableau datant de 1898 et fascine Imp depuis son enfance.

Mais qui était Eva ? Quelle a été sa vie ?

Par Gillossen, le 11/07/2014

Un roman dédié notamment à Peter Straub et qui débute – entre autres… - en citant Radiohead ne peut pas être un mauvais roman… Mais au-delà de cette boutade assumée, qu’en est-il du texte de Caitlin Kiernan, finalement publié chez nous par Eclipse – comme souvent pour les romans parmi les plus ambitieux du moment ?

Indéniablement, cette histoire s’avère troublante, en s’attaquant notamment à un thème difficile, la schizophrénie. Dans quelle mesure les fantaisies d’India sont-elles le fruit de son imagination ou bien une réalité étrange et souvent angoissante ? La place occupée par une certaine définition de la folie se révèle d’ailleurs particulièrement intéressante, voire tout bonnement prenante, au fil des pages. On en vient même à se demander de temps en temps si le résultat ne serait pas trop réussi, le récit se faisant parfois si confus qu’il en devient difficile à suivre. C’est sans aucun doute un parti pris, mais l’auteur sait devoir aussi composer avec une histoire qui sache ne pas dérouter totalement ses lecteurs.

Il faut dire que l’on se laisse littéralement emporter par la spirale née des “délires” de l’héroïne et que le talent de Kiernan est indéniable. Elle réussit à invoquer des visions fantasmagoriques toujours surprenantes tout en laissant planer le doute. A partir de quand ou quelles conditions faut-il réunir pour que quelque chose acquiert une dimension réelle ?

Si vous appréciez les histoires complexes dotées d’une fin ouverte et si quelques longueurs ne vous dérangent pas – la narratrice en fait même la remarque, ce qui n’excuse pas pour autant l’auteur, sinon ce serait un procédé trop facile ! – alors, La fille qui se noie a de fortes chances de vous convaincre.

C’est assurément une expérience bien différente de la plupart de vos lectures, le portrait d’une femme qui cherche à savoir ce qui a pu lui arriver en prenant à témoin un lecteur qui s’échine à tenter de démêler le vrai du faux, peu importe ce que l’on peut mettre derrière ces deux mots. Sombre mais pas que, fantasy mais pas vraiment, La fille qui se noie mérite que vous lui tendiez la main.

Et démontre qu’une ribambelle de nominations et de victoires - il suffit de jeter un coup d’œil à l’impressionnante liste en quatrième de couverture - ne cache pas toujours un soufflé retombé trop vite.

Plongez !



Mise à jour du 3 octobre 2023 :

Le roman sera réédité la semaine prochaine chez Albin Michel Imaginaire.

8.0/ 10

