Tome 4 du cycle : Les Sentiers des astres

ISBN : 978-236183695-5

Auteur/Autrice : Stefan Platteau

L'expédition Rana a retrouvé la Voie au Roi : cette fois, l'Oracle semble bel et bien à portée de main, et par lui, le salut du Vieux Royaume. Mais reste-t-il encore quelque chose à sauver ? Là-bas, dans l'Héritage, le sort des armes a mal tourné ; Maroué la sorcière est aux abois, sur le point de tout perdre…

Sous la lune versatile, des forces anciennes menacent. Plus que jamais, Fintan et les siens sont en proie au doute. Ils savent que le danger ne vient pas seulement de la forêt : il couve aussi au sein de la troupe. Car la petite Kunti est hantée par l’Outre-songe… Qui est son protecteur, le mystérieux berger que l’enfant nomme « Jaunes yeux » – tantôt allié, tantôt péril mortel ? Le secret de sa nature se trouve peut-être dans les souvenirs de la fillette et de sa mère

Par Aerendhyl, le 28/11/2021

L’attente fut un peu longue avant de pouvoir retrouver l’univers du Sentier des Astres. Entre une écriture riche et un monde soigné puis une pandémie sur laquelle il est inutile de revenir, ce quatrième tome aura su nous tenir en haleine jusqu’à sa sortie…

Les ingrédients des précédents se retrouvent ici. Doit-on vraiment en dire plus si ce n’est une piqure de rappel ; lire Jaunes Yeux demande une certaine concentration, une certaine rigueur. Tant par la richesse de son écriture que de son univers, l’auteur nous transporte dans son monde. Un monde complexe mêlant à la fois récit mythologique, enjeux politiques et surtout un relationnel entre les protagonistes exacerbé dans ce nouveau tome.

Cela était déjà l’une des qualités dans le précédent mais celui-ci vient renforcer ce point. L’intrigue ne se développant, finalement, qu’avec parcimonie, Stefan Platteau semble mettre énormément de cœur à intensifier ce côté-là et renforcer ou dénouer les liens entre ses personnages. Parce qu’on se souvient des péripéties des précédents tomes, du doute qui en résultaient envers chacun des survivants. L’enjeu de ce tome est d’expliquer cela, d’en apporter une forme de conclusion par le mélange des récits qu’il nous offre.

Bien évidemment, cela fonctionne, notamment par le biais du récit de Fitan qui reste le fil conducteur de l’intrigue. A travers ses yeux, son regard, son « rapport » des évènements, nous avons une vision des ressentis de chacun, du moins par son prisme. Il ne faut pas vous gâcher le développement de ceux-ci mais on ressent une réelle maîtrise dans cette partie du récit. Rien ne semble faux, ni même surjoué.

L’autre point fort de ce tome concerne la maîtrise et la construction des récits. Stefan Platteau manie avec brio le passage de l’un à l’autre des récits – quatre en tout dans ce tome si votre serviteur a bien compté. Quatre récits dont la construction dans le « récit » de façon plus large coïncide les uns avec les autres. Certains prennent plus de place que d’autres mais tous, il faut le surligner, servent l’ensemble et ce n’est pas négligeable.

N’est pas négligeable non plus la manière dont l’auteur maîtrise sa plume, la variété de son vocabulaire selon le narrateur. Nous ressentons le changement de style, le changement d’interlocuteur car chacun dispose de sa propre identité.

N’attendez pas un tome où l’action se voit menée tambour battant, il faut le souligner. L’un des récits l’est, certes, mais ce nouveau roman vient surtout servir à répondre à plusieurs de nos interrogations sur les évènements précédents. Une grande partie, comme le nom du tome l’indique, nous permet de mieux comprendre « Jaunes Yeux » et Kunti en elle-même. Le récit de la courtisane se poursuit pour notre plus grand plaisir et nous en apprend un peu plus, voir même énormément, sur cette femme mystérieuse et sa jeune fille.

Des réponses, nous en avons. Des avancées, nous en avons et sur ces points, la fin de ce tome nous laisse encore en suspense ! Car nous arrivons au bout du voyage mais tout semble encore si flou, il nous paraît y avoir encore tellement de choses à découvrir !

Pour ne pas répéter les mots de mes confrères, il faut suffit de lire toutes les chroniques des précédents tomes pour retrouver, dans celui-ci, ce qui fait la grandeur de cette série. Stefan Platteau, malgré la qualité de ses précédents tomes, ne se repose pas sur ses lauriers et continue sur sa lancée en nous livrant un quatrième ouvrage tout aussi marquant !

