Titre VO : Into the Riverlands

Tome 3 du cycle : Les Archives des Collines-Chantantes

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Nghi Vô (

Traduction : Cabon, Mikael

AucuneNghi Vô ( Proposer une Biographie Cabon, Mikael Comme nombre d’histoires, Entre les méandres commence dans une taverne. Une bagarre interrompt le repas et le thé de Chih. La rapidité, la grâce, le mouvement de la combattante, venue protéger la serveuse d’un rustre, pique la curiosité de Presque-Brillante.

L’oiseau à la mémoire infaillible et le bec bien pendu en est certain : elle pratique le style du singe du Sud. Cette école d’arts martiaux ne comptait, il y a vingt ans, plus que dix-huit adeptes. Et la moitié était centenaire. Qui peut bien être cette jeune prodige ?

Ils proposent à cette femme et sa sœur de voyager quelques jours ensemble. Rejoints par un couple connaissant la région comme leur poche, la troupe se met en route vers Quais-de-Bétoine.

Critique

Par K, le 16/10/2023

Entre les méandres, troisième incursion de Nghi Vo dans l’univers chatoyant des Collines-Chantantes, nous permet de suivre une nouvelle fois les pas de l’adelphe Chih et de Presque-Brillante.

Ce court récit de 119 pages possède tous les attraits des précédents, s’avérant finement ciselé et charmant aisément le lecteur. Si récits contés et traditions orales sont comme de coutume au cœur de l’histoire, là où quelque tigresse nous avait rappelé que tout était question de perspective, Entre les méandres aborde la matière dont on fait les légendes.

Encore faut-il savoir desquelles il est question ici ou ailleurs… Moins contemplatif peut-être que les volumes précédents, sans doute plus rythmé, il n’en conserve pas moins l’aspect enchanteur et plaisant propre à cette série.

Le lecteur, tout comme l’adelphe, n’en perdra pas une miette.

Une lecture tout à fait recommandable, d’autant plus que l’objet est toujours aussi élégant.

Discuter de Entre les méandres sur le forum.