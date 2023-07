Titre VO : A Spindle Splintered

Critique

Par Gillossen, le 04/07/2023

Après Les Dix Mille Portes de January, la remarquée Alix E. Harrow revient dans la collection du Rayon Imaginaire avec Eclats Dormants, un texte relativement court, qui se penche sur le conte “problématique” de la Belle au Bois Dormant.

Le tout en envoyant un personnage principal de notre monde dans un univers de fantasy auprès d’une princesse prisonnière de son destin et sur le point de céder au sommeil. Mais… L’un des défis d’une narration à la première personne, c’est que l’on peut se détacher d’autant plus facilement du récit que l’on n’accroche pas au ton adapté par le narrateur. Et dans le cas présent… On ne peut pas dire, malgré son passé et sa situation médicale, que la jeune Zinnia se révèle particulièrement attachante, tant elle semble ne servir que d’instrument pour pointer du doigt telle ou telle problématique. Ajoutez à cela un usage des répliques ou considérations mordantes se voulant humoristiques mais tombant souvent à plat… L’usage de SMS censés faire le lien avec notre monde et un autre personnage cher à son cœur a tout d’un gimmick, y compris de mise en page, mais n’apporte rien de bien concret à l’ensemble.

Le tout n’est pas désagréable à suivre et la seconde moitié du roman gagne en intérêt, mais on a un peu le sentiment d’avoir déjà lu ça très souvent ces derniers temps. Et si l’épilogue peut paraître touchant, il s’avère surtout un peu trop brusque, d’autant que si le livre d’Hachette Heroes compte plus de 230 pages, Eclats Dormants s’arrête dès la page 189 pour laisser place à des extraits des autres ouvrages de l’autrice. L’écrin a beau être joli, c’est quelque peu gênant là encore.

Dès octobre, l’éditeur nous annonce un deuxième conte fracturé, cette fois-ci dédié à Blanche Neige. On aimerait penser autrement, mais difficile de ne pas nourrir l’impression que l’exercice, avec un tel matériau de base, est tout de même un peu facile.

