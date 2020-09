Tome 2 du cycle : Nils et les trois mondes

ISBN : 978-237910035-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Crapez Bertrand

978-237910035-2JeunesseCrapez Bertrand Un cirque s’installe à Sinain et un vent de folie souffle soudain sur la ville :

Adèle rêve de survoler l’Égypte à dos d’ibis, la chouette de la librairie panique pour un rien, Zak revendique le titre de chef, Nils croit voir un serpent cracheur de feu…

Ces événements anodins vont entraîner nos héros sur les traces d’une antique malédiction, à la rencontre d’un pharaon prisonnier, d’une momie effrayante et de dieux en colère.

Bienvenue au cirque du Pharaon, le spectacle va bientôt commencer !

Critique

Par Gilthanas, le 31/08/2020

Le premier tome de ce club des Cinq à la sauce Bertrand Crapez avait permis de poser les bases d’un univers attachant, à la croisée de différentes influences. Dans ce second tome, l’accent est surtout mis sur l’action, et la résolution d’une intrigue classique mais plaisante. Après la mythologie judéo-chrétienne, place cette fois aux mythes de l’Egypte antique !

On pourrait n’y voir qu’une banale histoire de momie qui se réveille et que nos héros doivent neutraliser. Mais ce mort-vivant n’est qu’un prétexte à développer la relation entre les personnages, et le rôle plus important qu’ils prennent dans leur rôle de protecteurs des trois mondes. Nils, Gus et Adèle sont vraiment au cœur de l’histoire, et sont moins portés par les événements que précédemment. Les personnages-moteurs du premier tome (Zak, Zeb et Mr Swering) sont ici en retrait, pour laisser les trois adolescents s’épanouir. Ils prennent de la consistance et sont moins caricaturaux.

On se trouve ici en présence de ce que l’on pourrait qualifier de « Chair de Poule éducatif ». Tous les ressorts de la série à succès des années 1990 sont présents : un monstre, une intrigue resserrée, des héros adolescents, des personnages secondaires avec des pouvoirs mystérieux, etc. Mais là où les histoires de Bertrand Crapez se détachent, c’est par leur côté éducatif. Par exemple, dans ce tome, on peut retrouver de nombreuses informations sur la mythologie égyptienne ou comment on embaumait les morts à l’époque. On sent le côté enseignant de l’auteur, qui souhaite transmettre un savoir de manière plaisante !

L’ensemble se lit vite et bien, avec un côté « feel good lecture » très plaisant. Le livre est parsemé d’illustrations de grande qualité, signées Capia, qui maintiennent le lecteur dans le récit.

Les plus jeunes y trouveront une histoire sympathique, certes finalement peu originale, mais avec des particularités qui font qu’on ne s’ennuie pas. Ils pourront sans souci s’identifier aux héros et à leur quotidien (même si certaines références à la pop-culture placées ça et là dans le texte risquent de leur être étrangères). Les plus âgés, quant à eux, passeront un bon moment sans prise de tête (et verront les nombreux clins d’œil de l’auteur). Que demander de plus finalement ?

7.5/ 10

