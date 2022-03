1, 2, 3… Vampires !

ISBN : 978-237910084-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Bertrand Crapez (

978-237910084-0AucuneBertrand Crapez ( Proposer une Biographie Au commencement était une planète spéciale : la Terre. Si belle… si bleue… et avec à sa tête un Être supérieur : Dieu.

Dieu n’œuvre pas seul dans l’univers, il a des collègues qui règnent sur d’autres mondes, tout comme lui. Et puis surtout… ils ont tous un patron : l’Empereur des Treize Galaxies.

Or ce souverain est très déçu par les Hommes qui ne se révèlent pas à la hauteur de ses attentes. Voilà même ce qu’il en dit : « Ces gens ont élu à la tête de leur monde un gros débile orange qui boit de l’eau de Javel pour se soigner et ils détruisent la seule planète dont ils disposent avec une inconscience effrayante ! »

Face à cette débâcle, son subalterne risque de se faire virer s’il ne trouve pas très vite une solution pour obliger l’Humanité à s’améliorer. Heureusement, il a une idée (forcément) divine : tout recommencer depuis le début, cette fois sous la supervision d’une espèce supérieure !

Mais ces nouveaux venus parviendront-ils à rendre le monde meilleur ?

Critique

Par Gilthanas, le 09/03/2022

Et si l’Histoire que nous connaissons tous n’était qu’un mensonge, une manipulation ? Et si l’Homme n’était pas l’espèce dominante sur Terre ?

C’est sur cette base que Bertrand Crapez nous propose une histoire de l’humanité alternative, où une espèce extraterrestre, revendiquant la souveraineté sur la Terre, et voyant que l’humanité part légèrement en vrille, décide de tout rebooter en lui adjoignant des guides, les trois vampires Alpha qui doivent aider l’humanité à grandir, mais en restant dans l’ombre. Chacune d’entre elles va se construire un groupe dont elle se servira pour influer sur l’Histoire de l’humanité.

L’auteur, après cette introduction quelque peu science-fictive, nous donne différentes altérations de l’Histoire universelle : par exemple une des vampires alpha, Sekmet, s’étant imposée dans le panthéon égyptien, se voit renversée par les Medjaï de son mari Khéops, qui s’approprie par la même occasion sa pyramide… On apprend aussi que les vampires sont à l’origine de la construction de Stonehenge, de la naissance du christianisme (avec un Jésus… différent !), du voyage de Marco Polo, de la Seconde Guerre Mondiale, etc… Cela donne lieu à des chapitres qui oscillent entre humour et histoire alternative. Un humour qui tombe parfois à plat à vrai dire, mais il faut cependant reconnaitre une certaine créativité et de l’originalité, notamment dans les personnages vampirisés.

Les trois vampires originelles se sont au fil du temps entourées chacune d’une coterie, dont le nom n’est pas inconnu pour nombre d’entre nous : Templiers, Assassins et Illuminatis. On pourra d’ailleurs regretter ce choix quelque peu artificiel, qui n’apporte rien à l’intrigue. On reprochera aussi à l’ensemble un manque d’unité : on enchaine les petites intrigues, avec quelques fois un rappel à l’intrigue principale, intrigue qui a tendance à disparaître au fur et à mesure de l’avancée de la chronologie. Chronologie qui d’ailleurs pourra interroger : pourquoi telle date et pas une autre qui pourrait marquer plus sensiblement l’Histoire ?

On notera aussi la présence de Vampipédia, le Wikipédia vampirique, qui récapitule les événements de chaque chapitre sous le prisme vampirique. Encore une fois, on adhère ou non à l’humour, mais on y trouve quelques pépites !

Au final, on se retrouve avec un petit recueil de nouvelles à la qualité variable. Certaines sont très réussies (Le Tribunal vampirique), d’autres semblent écrites en mode automatique. L’ensemble se lit vite et bien, mais malgré le plaisir certain qu’en retirera le lecteur, il risque aussi d’être pris d’un sentiment d’inachevé. Il manque un petit quelque chose pour lier le tout en une somme cohérente et unifiée. Surtout qu’il est difficile de savoir à qui s’adresse l’ouvrage ? Les nombreuses références historiques et les clins d’œil à la culture pop (la Momie, Stargate, etc.) demandent un certain bagage, mais les intrigues, ainsi que d’autres références plus récentes (Assassin’s Creed notamment) parleront plus facilement aux plus jeunes, qui risquent de passer à côté des autres références. Le juste milieu serait de conseiller l’ouvrage aux parents qui ont de jeunes lecteurs adolescents à la maison, afin que ce livre, tout à fait recommandable pour qui cherche une lecture-détente efficace, circule à la maison.

Discuter de 1, 2, 3… Vampires ! sur le forum.