House of the Dragon, saison 2 : premières bandes annonces !

Par Gillossen, le jeudi 21 mars 2024 à 14:00:16

En attendant le 17 juin...

Et dire que la première saison de l'adaptation de Feu & Sang de George R.R. Martin avait pris fin en octobre... 2022 ! Le temps passe décidément très vite. Et, oui, oui, nous voilà à parler au pluriel, avec pas moins de trois vidéos à se mettre sous la dent. Il semblerait que les spectateurs vont être appelés à choisir leur camp entre deux bannières dans cette lutte de pouvoir aux ramifications toujours plus étendues, Westeros oblige.

Quoi qu'il en soit, il est temps de disséquer chaque seconde pour patienter !