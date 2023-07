Greta Gerwig toujours installée à Narnia

Par Gillossen, le lundi 3 juillet 2023 à 15:17:55

En soi, rien de bien neuf aujourd'hui ?

Selon The New Yorker, l'accord entre Netflix et la réalisatrice de Barbie prévoyant que Greta Gerwig écrive et mette en scène au moins deux films basés sur Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis est toujours existant. On ne sait en revanche toujours pas si ces longs métrages s'inscriront dans la même continuité que Le Lion, la Sorcière et l'Armoire, Le Prince Caspian et Le Voyage du Passeur d'Aurore ou s'il s'agira d'un reboot complet, ce qui est toutefois beaucoup plus probable puisque ces trois films-là avaient été produits par Disney.

Netflix avait acheté les droits de toute la saga en 2018.

