HeroQuest fait son grand retour !

Par Gilthanas, le mardi 22 septembre 2020 à 18:23:59

Plus de trente ans après sa première édition, le jeu de plateau mythique d'une génération revient, comme annoncé.

En effet, Hasbro a ouvert, et ce pour 45 jours, un financement participatif permettant à ceux qui participent au projet d'acquérir une version "de base" du jeu à 99$ ou une version "mythique" à 149$ avec quelques figurines et suppléments.

On notera que ce projet étant supporté par Hasbro, il y a fort à parier qu'il voit le jour, contrairement au précédent qui voulait lui rebooter le jeu. Ici, le moteur et l'esthétique générale restent les mêmes (sauf pour l'illustration qui se modernise dans un style plus Warcraft ou League of Legends), seules les figurines et les décors bénéficient d'un coup de neuf.

Hasbropulse, la plate-forme de financement, est dédiée au continent nord-américain, mais gageons que si le succès est au rendez-vous, le jeu traversera l'océan. En tout cas, il nous tarde d'explorer à nouveau les couloirs et les salles de Morcar !

Source