L’actualité fantasy en bref - 13 septembre 2020

Par Ivy, le dimanche 13 septembre 2020 à 14:45:24

Avant d'entamer une nouvelle semaine, un petit point sur l'actualité fantasy de ces derniers jours s'impose.

Dans le zapping du jour, des nouvelles du prochain Thor, des fiches pour aller plus loin dans la série Lovecraft Country, le retour possible d'un jeu de plateau culte, un petit avant-goût de l'adaptation de Dragon's Dogma, mais aussi des jeux vidéo.

On vous laisse découvrir tout cela ci-dessous !

Pour son film Thor : Love and Thunder, le réalisateur Taika Watiti a décidé de reprendre la technique d'effets spéciaux utilisée dans la série Disney + The Mandalorian, pour laquelle il a été à la fois acteur et réalisateur. Cette nouvelle technologie, créée par Industrial Light and Magic , permet de simuler un décor à l'aide de panneaux LED. Le matériel utilisé pour Thor aura droit à quelques améliorations : les panneaux seront notamment plus grands et offriront un meilleur éclairage du plateau de tournage.

propose désormais un programme d'approfondissement pour chaque épisode avec des idées de lectures, l'explication de certaines références historiques ou des pistes de réflexion. Cette documentation (en anglais) est aussi bien destinée aux curieux qu'aux enseignants et à leurs élèves. Le jeu de plateau HeroQuest, édité par Milton Bradley (en possession du groupe Hasbro ) et Games Workshop , va-t-il ressusciter ? Sorti en 1989, le jeu a été enrichi de plusieurs extensions jusqu'en 1992, année où la franchise a été abandonnée. Il semble que le jeu serait prêt à renaître, Hasbro ayant créé un site web et un compte Twitter à son nom. Une annonce est attendue le 22 septembre.

(en possession du groupe ) et , va-t-il ressusciter ? Sorti en 1989, le jeu a été enrichi de plusieurs extensions jusqu'en 1992, année où la franchise a été abandonnée. Il semble que le jeu serait prêt à renaître, ayant créé un site web et un compte à son nom. Une annonce est attendue le 22 septembre. Dans une vidéo, Larian Studios présente les nouvelles fonctionnalités interactives de Baldur's Gate 3, également intégrées aux cinématiques. Elles pourront être utilisées en mode multijoueurs, mais aussi avec de simples spectateurs en cas de diffusion en streaming. Ces fonctionnalités seront disponibles dans la version en accès anticipé du 20 septembre et seront ajustées selon les retours des joueurs.

présente les nouvelles fonctionnalités interactives de Baldur's Gate 3, également intégrées aux cinématiques. Elles pourront être utilisées en mode multijoueurs, mais aussi avec de simples spectateurs en cas de diffusion en streaming. Ces fonctionnalités seront disponibles dans la version en accès anticipé du 20 septembre et seront ajustées selon les retours des joueurs. Déjà disponible sur Nintendo Switch, le remake du jeu Panzer Dragoon arrivera bientôt sur d'autres plateformes, à commencer par Steam, GOG et PS4. Une version Xbox suivra.

Netflix vient de dévoiler le générique de sa série animée inspirée du jeu vidéo Dragon's Dogma. La musique de la série est composée par Tadayoshi Makino, qui avait déjà travaillé sur le jeu. Sept épisodes seront diffusés sur la plateforme de streaming à partir du 17 septembre.

