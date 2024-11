Norbert Dragonneau relégué au parc

Par Ivy, le jeudi 31 octobre 2024 à 18:38:37

Selon Eddie Redmayne, on ne reverra pas le sorcier sur le grand écran.

Dans une interview, l'acteur a évoqué Les Animaux fantastiques, qui était censé s'étendre sur cinq longs-métrages. A sa connaissance, sans que Warner Bros. ou J.K. Rowling aient confirmé, un retour de Norbert Dragonneau au cinéma n'est pas prévu et la franchise s'arrêtera donc à trois films. L'an passé, les nouvelles données par le réalisateur David Yates allaient dans le même sens. Cela s'explique sans aucun doute par la baisse d'intérêt du public, Les Crimes de Grindelwald et Les Secrets de Dumbledore n'ayant pas connu le même succès que le premier film.

Eddie Redmayne précise tout de même que le personnage devrait faire une apparition dans le cadre d'une nouvelle attraction du parc Universal Studios à Orlando, en Floride. Il est possible qu'on y découvre ce qu'il faisait à Paris.

