Un jeu vidéo Harry Potter pour fin 2021

Les studios Avalanche Software de Salt Lake City seraient en train de travailler sur ce jeu en monde ouvert, d'après le site Bloomberg.

Le jeu permettra d'incarner différents sorciers et d'évoluer dans un monde ouvert basé sur Poudlard ainsi que ses alentours. Dévoilé dès octobre 2018 via une vidéo dérobée, ce gros projet ne bénéficie pas d'une actualité favorable, entre la crise sanitaire, la possible vente des studios de Warner Bros. Interactive Entertainment qui détiennent Avalanche et les récents commentaires transphobes de J.K. Rowling.

Néanmoins, la sortie est toujours prévue pour l'automne 2021 sur PlayStation 5, Microsoft Corp. Xbox Series X et probablement PC.

