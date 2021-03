Procrastination #S05e12 - Les règles magiques de Brandon Sanderson part. 2

Par Sylvadoc, le lundi 1 mars 2021 à 07:36:48

Le 1er et le 15 de chaque mois, Lionel Davoust, Mélanie Fazi et Estelle Faye discutent de techniques d’écriture et de narration, partagent leur expérience, et s’aventurent aussi, à l’occasion, dans les domaines de l’édition et du marché du livre.

Bienvenue dans la saison 5 de Procrastination : « En quinze minutes, parce que vous avez autre chose à faire, et qu’on n’a pas la science infuse.



Seconde partie de l’étude des « lois » établies par Brandon Sanderson quant à la création de systèmes magiques. Que signifient les deux autres : « les limitations sont plus importantes que les pouvoirs » et « avant d’ajouter quelque chose, creuse ce que tu as ? » Et il y a une règle bonus, la règle zéro, la plus cool de toutes.

Références citées :