Podcast Elbakin.net hors-série : Hironobu Sakaguchi

Par Gillossen, le vendredi 23 octobre 2020 à 07:45:00

Et voici le troisième numéro de Passe la manette, le podcast jeux vidéo d'Elbakin.net !

Après Final Fantasy VII et la saga Mana, nous avons décidé de nous pencher cette fois plus spécifiquement sur un créateur, et pas n'importe lequel : oui, Hironobu Sakaguchi, comme l'indique le titre de ce numéro. Au-delà du parcours de l'homme (et des images qui reviennent souvent, telle que sa passion pour le surf, etc...), nous nous sommes surtout intéressés à la matière même constitutive de son œuvre : ses jeux, et notamment leurs thématiques communes.

On espère que ce petit survol (on aurait pu développer encore, évidemment, concernant Kingdom Hearts par exemple) saura piquer votre curiosité si vous n'avez jamais entendu parler du monsieur.



La suite... au prochain numéro !