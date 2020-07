Podcast Elbakin.net hors-série : les jeux of Mana

Par Gillossen, le jeudi 30 juillet 2020 à 14:30:00

Deuxième numéro de notre série de podcasts dédiés au jeu vidéo !

Après une première discussion consacrée au mythique Final Fantasy VII (Remake ou pas), nous nous sommes penchés cette fois-ci sur une saga entière, celle des jeux "of Mana", dont l'un des épisodes phares Trials of Mana) a eu droit récemment à une nouvelle version 3D.

Des origines de la série à ses ultimes déclinaisons en date, en passant par ses représentants méconnus voire oubliés ainsi que le pourquoi du déclin de cette saga de nos jours, Guigz et votre serviteur avons tenté de brosser l'ensemble d'une licence qui fleure bon les années 90.