Conte de fées adapté en série TV

On parle bien du roman de Stephen King.

Le studio A24 s'attaque à Fairy Tale, sous la forme d'une série de 10 épisodes. Paul Greengrass, qui avait écrit un scénario et devait l'adapter sous forme de long métrage, devrait encore être au cœur de l'action, même si l'on change donc de format. Le scénario sera développé par Greengrass et J.H. Wyman, qui sera le showrunner et qui a notamment travaillé sur Fringe, Almost Human et Debris.

Le roman avait suscité bien des convoitises fin 2022. Universal Pictures avait remporté la mise, fort des relations que le studio entretient avec Greengrass sur les films Bourne Identity, United 93 et News of the World.

