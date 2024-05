Jacqueline Carey et la possibilité de voir Kushiel adapté

Par Ivy, le lundi 20 mai 2024 à 18:39:10

L'autrice du cycle Kushiel a fait le point sur son blog.

Alors, y aura-t-il une adaptation ? Jacqueline Carey n'en sait rien, mais une nouvelle équipe planche sur le sujet. Elle aurait un très bon pitch et des personnes prêtes à l'écouter. Toutefois, l'autrice a déjà vécu cela à de nombreuses reprises ces vingt dernières années, sans que les projets se concrétisent. Elle voit plusieurs obstacles qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, le nom de sa saga, qui ne parle qu'à son lectorat. Puis il y a les ventes, qui lui permettent certes de vivre de sa plume, mais sans lui garantir une audience suffisante pour les studios. Les scènes de sexe sont un autre problème, car elles ne correspondent pas à ce qu'Hollywood recherche. Enfin, les ouvrages narrés à la première personne sont plus difficiles à adapter. Les chances qu'un film ou une série voie le jour sont donc minces.

Jacqueline Carey constate aussi que les studios préfèrent miser sur des franchises déjà éprouvées comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux et que d'autres adaptations, comme La Roue du Temps ou Shadow & Bone, annulée après deux saisons, n'ont pas eu le même impact. L'écrivaine a elle-même été déçue de l'adaptation de Sandman, qui a, selon elle, perdu sa magie lors de son passage au petit écran, et elle s'est donc faite à l'idée que son œuvre ne soit peut-être jamais adaptée.

Elle termine tout de même sur une note optimiste : la parution de Cassiel's Servant en 2023 a permis une nouvelle approche créative de l’œuvre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'une personne – la bonne personne – tombe amoureuse de cette histoire. Quelqu'un qui comprenne la magie, qui possède une vision, mais aussi les ressources nécessaires. Nous avons parcouru les deux tiers du chemin, mais c'est la dernière partie qui est cruciale.

Discuter de Kushiel sur le forum

Source