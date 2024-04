Un jeu de rôle pour la Compagnie Noire

Par Glaurung, le dimanche 14 avril 2024 à 18:12:51

Et ce sont Shane Ivey et Dennis Detwiller, co-auteurs de Delta Green: The Role-Playing Game, qui se collent à cette adaptation de La Compagnie Noire, avec la société d'édition Arc Dream Publishing.

Le jeu de rôle démarrera avec un livre de règles de base, narrant les aventures, dangers et trahisons des mercenaires de la Compagnie Noire au service de la Dame. Ivey, qui aime beaucoup la saga écrite par Glen Cook, estime que lui et Detwiller écrivent le jeu de fantasy auquel nous avons toujours voulu jouer . Son comparse considère pour sa part que La Compagnie Noire sera un parfait petit frère cinglé à leur jeu Delta Green.

Les concepteurs du jeu ont préféré ne pas encore donner d'estimation de date de sortie pour le jeu, souhaitant prendre le temps de le finir et de le tester convenablement en amont.

Discuter de La Compagnie Noire sur le forum

Source