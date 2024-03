Un financement participatif pour le jeu de rôle Célestopol 1922

Par Glaurung, le jeudi 14 mars 2024 à 22:09:06

Nous vous l'avions annoncé l'été dernier : Célestopol 1922 va avoir droit à un jeu de rôle, et son financement participatif vient de commencer.

Après deux recueils de nouvelles sortis en 2017 et en 2021, l'univers de Célestopol va donc avoir droit à une nouvelle itération. Leur auteur, Emmanuel Chastellière, contributeur du site Elbakin.net sous le pseudonyme de Gillossen, porte ce projet avec Julien Arnaud. Antre Monde Éditions éditera le jeu, en collaboration avec les éditions de L'Homme sans nom et Les Humanoïdes associés.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo de lancement de la campagne, qui durera jusqu'au 9 avril 2024 sur le site Gameontabletop.

