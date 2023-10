Une nouvelle maison pour les Chroniques de Spiderwick

Par Ivy, le mardi 10 octobre 2023 à 20:31:34

L'adaptation TV de la saga jeunesse Les Chroniques de Spiderwick avait été commandée par Disney+ , avant que ses responsables renoncent cet été à la diffuser en raison de coupes budgétaires et d'un recentrage sur les franchises maison.

C'est finalement une autre plateforme de streaming qui a récupéré le projet : Roku proposera les 8 épisodes de la série aux États-Unis à partir de début 2024. Il s'agira de la série la plus ambitieuse à être diffusée par la plateforme, qui fait figure de petit Poucet à côté des géants du streaming.

Rappelons que la série, pilotée par le showrunner Aron Eli Coleite, aura pour têtes d'affiches Christian Slater dans le rôle de Mulgarath et Joy Bryant dans celui d'Helen Grace.

Discuter des Chroniques de Spiderwick sur le forum

Source