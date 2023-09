Patrick Rothfuss fête son nouveau livre… sur Twitch

Par Ivy, le jeudi 7 septembre 2023 à 23:34:52

Pour promouvoir sa prochaine parution, une novella intitulée The Narrow Road Between Desires, l'auteur américain a lancé une série de rencontres en live sur la plateforme de streaming Twitch .

Pied de nez à un milieu de l'Imaginaire encore souvent accusé de conservatisme ? Composé d'écrivaines, écrivains et acteurs de doublage, son panel d'invités met en avant toute la diversité du domaine. Les deux premiers épisodes, avec Nnedi Okorafor et Tad Williams, ainsi qu'Annalee Newitz et S.L. Huang, ont déjà été diffusés. Les prochains suivront en octobre, avant une soirée de lancement le 14 novembre avec des invités spéciaux.

Le tome 3 du Nom du Vent se fait, lui, toujours attendre...

