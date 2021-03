Le Voyage de Chihiro… adapté sur scène !

Par Gillossen, le vendredi 26 février 2021 à 07:01:47

La première est prévue en 2022 à Tokyo.

Il s'agira de la toute première adaptation scénique du film d'animation de Hayao Miyazaki. Elle sera écrite et réalisée par John Caird, directeur associé honoraire de la Royal Shakespeare Company (Les Misérables, Nicholas Nickleby, Daddy Long Legs). Le géant japonais Toho est à l'origine de ce projet. Le film original de Ghibli était devenu le film le plus rentable jamais réalisé au Japon. Il a conservé cette place pendant 19 ans et n'a été que récemment dépassé par le film Demon Slayer.

Je partage une croyance en tous les thèmes les plus dominants du travail de Miyazaki, des thèmes qui sont au cœur du monde de Sen To Chihiro - le souci de l'environnement, le respect de la nature, la croyance dans la force des bons esprits qui nous habitent et la capacité des jeunes femmes et hommes à changer le monde pour le mieux... J'ai dû passer mille heures à travailler sur Sen To Chihiro et j'ai hâte d'en passer plusieurs milliers d'autres , a déclaré John Caird.

Chihiro sera doublement joué par Kanna Hashimoto et Mone Kamishiraishi. Hashimoto (A partir d'aujourd'hui, c'est mon tour) fera ses débuts sur scène avec cette adaptation. Kamishiraishi est connue dans le monde entier pour son travail de voix dans Your Name et Weathering With You.

Source