Le prochain Susanna Clarke prévu pour 2022

Par Renardeau, le mercredi 28 octobre 2020 à 20:45:25

Alors que Piranesi vient tout juste de paraître (après 15 ans d'attente tout de même), le prochain roman de Susanna Clarke, intitulé The Cistern (qui, précisons-le, ne sera pas la suite de Jonathan Strange and Mr. Norrell) est d'ores et déjà prévu pour le 13 octobre 2022.

Nul besoin de s'armer d'une patience prodigieuse pour attendre la sortie donc, d'autant plus qu'au cours des 24 mois qui nous en séparent, nous devrions avoir quelques petites infos (couverture, synopsis, etc) à nous mettre sous la dent et que nous ne manquerons pas de relayer ici.

