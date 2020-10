Concours Elbakin.net : La Messagère du ciel !

Par Gillossen, le lundi 5 octobre 2020 à 10:00:00

Oyez, oyez !

Amatrices ou amateurs de Lionel Davoust dans les parages ? Réjouissez-vous ! A l'occasion de la sortie du roman en question en poche chez la prestigieuse collection FolioSF, les éditions Folio et Elbakin.net s'associent pour vous proposer 10 exemplaires de La Messagère du ciel à gagner. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de répondre correctement aux trois questions posées via ce formulaire en ligne.

Le concours se déroule du 5 octobre 2020 11h au 11 octobre de la même année, à 23h.