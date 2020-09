Un concours d’écriture pour le Royaume de Pierre d’Angle

Par Gilthanas, le jeudi 24 septembre 2020 à 11:20:13

Pour célébrer la sortie de Courage, le quatrième tome des aventures du Royaume de Pierre d'Angle, prévue le 27 janvier 2021, les éditions du Rouergue organisent un concours d'écriture.

Le principe est simple : proposer une nouvelle inspirée de l’univers du Royaume de Pierre d’Angle (prix Elbakin.net 2019 pour L'Art du naufrage. L’autrice, Pascale Quiviger, l’éditeur des romans jeunesse et l’équipe du Rouergue sélectionneront le texte gagnant.

Le vainqueur se verre récompensé par le dernier tome de la saga dédicacé par l'autrice, un an de livres épik, la publication en ligne de sa nouvelle et un déjeuner avec l’autrice et son éditeur Olivier Pillé.

Les textes sont à soumettre avant le 30 novembre 2020. Seules conditions : votre texte doit faire 15 000 signes maximum (espaces compris, soit, approximativement, 5 pages (format A4 Times corps 12)), et vous devez résider en France métropolitaine.

Toutes les informations et modalités du concours sont disponibles dans le lien donné en source.

Discuter du Royaume de Pierre d'Angle sur le forum

Source