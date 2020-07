Par Ivy, le dimanche 12 juillet 2020 à 20:03:13

L'auteur de Throne of the Crescent Moon, qui avait d'ailleurs été interviewé pour Elbakin.net à l'époque de la parution de son livre, s'est plutôt consacré aux comics de super-héros ces dernières années.

Mais pour son nouveau roman graphique, réalisé en collaboration avec l'illustrateur Dave Acosta, il revient à la fantasy. L'intrigue de Dragon aura pour décor l'aube de l'Empire ottoman et racontera l'histoire d'Adil, un vieux guerrier musulman déchu, et de Marjorie, une jeune nonne chrétienne zélée. Les deux héros vont devoir surmonter leurs préjugés et leur méfiance mutuelle pour chasser ensemble une créature démoniaque qui se présente sous les traits d'un jeune prince : Vlad l'Empaleur, mieux connu en tant que Dracula. Saladin Ahmed précise : Dragon est le récit de Dracula que j'ai envie d'écrire depuis des années, rempli de tout ce qui est important pour moi — des créatures horrifiques, une histoire riche, des personnages extrêmement différents qui unissent leurs forces pour affronter le mal.

Ce roman graphique, qui sera édité en grand format cartonné, est une exclusivité Kickstarter qui ne sera, a priori, jamais mise sur le marché. L'aboutissement de la campagne de financement est d'ores et déjà assuré, avec près de 100 000 dollars récoltés.

Source