Les vainqueurs des Locus Awards 2020

Par Glaurung, le dimanche 28 juin 2020 à 23:08:48

Alors que les nominations ont lieu il y a environ un mois, ce sont maintenant les heureux gagnants qui ont été dévoilés lors du Locus Awards Weekend qui vient de se dérouler virtuellement.

Le prix du roman fantasy est décerné à Seanan McGuire pour Middlegame (Tor.com Publishing). Son oeuvre aura notamment été préférée à Ninth House de Leigh Bardugo et A Brightness Long Ago de Guy Gavriel Kay. Les éditions Tor se distinguent d'ailleurs en raflant également le prix du meilleur magazine pour Tor.com et le prix du meilleur éditeur.

Les gagnants dans toutes les catégories sont visibles sur le site Locusmag ou via la vidéo de présentation ci-dessous.

