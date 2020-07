Harcèlement : les littératures de genre touchées

Par Ivy, le samedi 27 juin 2020 à 13:09:37

Des révélations similaires ayant touché de nombreux domaines, on pouvait se douter que les littératures de genre n'étaient pas épargnées...

Alors que le jeu vidéo focalisait l'attention ces derniers temps, notamment à cause des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles visant Chris Avellone ou Ubisoft , les dénonciations d'écrivains (et écrivaines) de science-fiction et de fantasy se multiplient aussi depuis quelques jours outre-Atlantique. Précisons qu'elles ne concernent pas seulement des cas présumés de harcèlement sexuel, mais aussi de harcèlement moral ou de "blagues" douteuses, qui peuvent tous avoir de sérieuses conséquences psychologiques et professionnelles pour les victimes.

Ces dernières semaines, l'auteur Paul Krueger a été accusé de harcèlement par plusieurs femmes, tout comme Myke Cole, qui avait déjà dû présenter ses excuses en 2018 pour son comportement déplacé. Les deux hommes ont été lâchés par leurs agents respectifs. La conduite inappropriée de Sam Sykes lors de conventions est également pointée du doigt par plusieurs autrices. Si certains font amende honorable de manière plus ou moins convaincante, d'autres réfutent les accusations. C'est le cas par exemple de Scott Lynch et Elizabeth Bear, mis en cause par l'autrice Alexandra Rowland, qui l'accusent à leur tour de diffamation et de maltraitance émotionnelle. Les éditeurs ne sont pas en reste, puisque deux employés de Dark Horse Comics ont récemment été dénoncés pour harcèlement sexuel.

Enfin, le problème du harcèlement n'affecte pas que les relations entre professionnels : Victoria Schwab a été accusée par le passé d'avoir "lâché" ses followers sur l'auteur d'une critique négative. Elle s'est excusée depuis. Mark Lawrence aurait, lui, l'habitude de dénoncer ses critiques à ses fans, causant des attaques virulentes. Victoria Schwab en aurait d'ailleurs été victime.

Il ne reste qu'à espérer que le bruit causé par ces affaires encouragera les personnes concernées à se remettre en question.

