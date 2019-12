Simon Pegg adapte Neil Gaiman

Par Lhénée, le lundi 16 décembre 2019 à 18:38:12

Simon Pegg a récemment annoncé qu'il allait adapter en série télé le roman de Neil Gaiman L'Océan au bout du chemin .

L'acteur, comédien et scénariste derrière Shaun of the dead et Hot Fuzz (entre autres) a déjà commencé à travailler sur le projet. Selon lui, la télévision a un gros potentiel créatif, en comparaison à l'industrie du cinéma. La série sera produite par Stolen Picture, la compagnie de production montée par Nick Frost et Simon Pegg en 2017.

L'Océan au bout du chemin raconte l'histoire d'un homme qui rentre dans sa ville natale pour assister à un enterrement et qui redécouvre ses souvenirs enfouis depuis 40 ans.

Les adaptations de Neil Gaiman ont décidément le vent en poupe ces dernières années avec les réalisations de Good Omens et American Gods par Amazon, et le projet d'adaptation de Sandman par Netflix.

On est ravi !

