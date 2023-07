Tome 1 du cycle : Daemons of the Shadow Realm

ISBN : 978-238071427-2

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Arakawa, Hiromu

Chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible dans un village reculé au sein des montagnes, au contact de la nature. Il prend grand soin de sa jeune sœur jumelle, Asa, recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin.

Quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche…

Critique

Par Gillossen, le 10/07/2023

Avec Tsugai - Daemons of the Shadow Realm, Hiromu Arakawa, l’autrice du toujours célèbre (et célébré) FullMetal Alchemist, revient sur le devant de la scène avec un manga présenté comme appartenant au genre Dark Fantasy.

Sur le plan du dessin, on reconnaît évidemment son trait au premier coup d’oeil et le design général des personnages évoquera bien d’autres figures passées, nées sous sa plume.

Côté scénario… Le premier tome de cette nouvelle série lancée fin 2021 au Japon est mené tambour battant et se lit donc d’une traite, sans le moindre temps mort à l’horizon. Ainsi, difficile de ne pas le trouver efficace. Qui plus est, un petit twist - petit car cette révélation arrive finalement très tôt dans l’histoire -, apporte une touche inattendue, qui fait basculer le tout dans un autre registre.

Une fois ce constat posé, a-t-on vraiment vibré au côté de tous ces protagonistes en cours de route ? Pour le moment, si l’univers ne manque pas de profondeur, et si les personnages justement, nombreux, sont introduits là aussi avec une efficacité certaine, il nous manquera peut-être un petit supplément d’âme afin de pouvoir se considérer comme complètement conquis.

A l’image de Yuru, largement mis en avant comme notre futur héros, alors qu’il s’avère un soupçon falot, du moins suite à ces quelques chapitres (son côté “pas très futé” n’aidant pas vraiment sur le plan du charisme, forcément). Mais pas de quoi se sentir véritablement déçu pour autant.

On attendra seulement confirmation et donc que l’histoire dans son ensemble passe la seconde, avec la mise en place d’enjeux plus précis et peut-être un petit peu moins d’humour au profit du premier degré.

