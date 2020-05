(Ce Cycle est En Cours)

En bon produit de culture visuel populaire qu’il est, un manga peut être évalué comme un film de cinéma. Chainsaw Man serait alors une série B dite “d’exploitation” : un synopsis simple et outrancier caricaturant à peu de frais un genre à la mode. Ici la fantasy urbaine pour adolescent japonais, avec son personnage magique hybride, ses combats entre chasseurs et monstres et ses personnages périphériques plus ou moins déviants. Prépublié depuis Décembre 2018 dans le Weeky Shonen Jump, Chainsaw Man se taille une réputation de trublion testant les limites d’un magazine s’adressant avant tout à des mineurs. Aurait-t-on affaire à une énième œuvre opportuniste qui prétend dépasser la naïveté pour vendre un vague sentiment d’originalité ? Ou bien son statut marginal lui confère une marge de manœuvre pour développer un propos singulier, indépendant des références présentes ou passées ? Essayons déjà de voir ce que proposent les deux premiers tomes…

Commençons par le postulat de départ. La présence de démons semble être une nuisance comme une autre, parfaitement intégrée aux travers d’une société moderne surnaturelle qui fait subir la pénibilité aux plus fragilisés. La situation de notre protagoniste nous le fait comprendre assez abruptement. Sous-prolétaire dont l’énergie et les ressources mentales sont accaparées par la survie à court terme, sa transformation en démon de combat ne l’a pas vraiment fait évoluer dans sa pyramide des besoins. Tout juste si sa frustration affective - et sexuelle - le motive à accepter d’être traité comme un chien par sa cheffe d’escouade de chasseur de démons. Pour autant, comme il le dit lui-même, même si ces motivations sont jugées pitoyables par des gens se considérant comme mieux « éduqués », sa détermination sera inégalée. Après tout, cela demande une certaine expérience du confort pour développer spontanément une attitude moralisatrice, quel que soit le statut de sauveur ou de victime que l’on se revendique.

Mais attention, pas de dénonciations sociologiques dans cette œuvre ! On est en train de parler d’un manga où un type se transforme en tronçonneuse humaine pour démembrer une chauve-souris géante. Avec pour but de récupérer un chat pour l’échanger contre une séance de tripotage de seins. Les désirs de “déconstruction des codes”, Chainsaw Man n’en a cure. Il se contacte de montrer des personnages désespérément humains. Quitte à balancer au passage quelques coups dans les parties sensibles d’un donneur de leçon.

André Gide disait-il que “L’art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté”. Les cadres imposés par la publication jeunesse semblent permettre à Tatsuki Fujimoto d’éviter de tomber dans les travers d’une narration en roue libre dopée aux scènes choquantes. Un sentiment qu’a pu laisser son précédent titre post apocalyptique : “Fire Punch”. Dans Chainsaw Man, les abus de nihilisme et de noirceur sont jugulés pour proposer une série plutôt dynamique, avec juste ce qu’il faut d’explosion de férocité. D’ailleurs, aucun système magique scolaire à l’horizon des deux premiers tomes, les chasseurs de démons sont plus des travailleurs pauvres que des étudiants en formation. Les scènes de combat sont courtes, peu portées sur la chorégraphie martiale, elles exploitent plutôt l’étrangeté des physiques monstrueux. Autre point positif, le style graphique plutôt propre et précis de Tasuki Fujimoto offre une belle variété de mise en scène pour les dialogues, que soit en traversant une foule, dans un métro vide ou en échangeant autour d’une cigarette. D’ailleurs, le second tome utilise ces échanges triviaux - mais vivants - pour développer les compagnons de notre anti-héros, évitant ainsi de trop les limiter à des stéréotypes réagissant uniquement aux comportements du protagoniste.

Les prémices d’un antagoniste ultime apparaissent dès le second tome. L’« Homme- Flingue », à la fois menace mondiale et légende urbaine. Un choix astucieux du mangaka, il pourra proposer une fin satisfaisante, indépendamment de la longueur finale de Chainsaw Man. Néanmoins, si on accorde de l’importance à la construction d’univers sur le long terme, il serait raisonnable d’attendre quelques tomes pour évaluer la direction que va prendre Fujimoto. Pour autant, pas besoin d’être raisonnable pour apprécier les premiers tomes si on désire juste une fantasy urbaine nerveuse et divertissante qui n’hésite pas à risquer la grossièreté pour éviter la facilité.

