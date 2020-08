Tome 1 du cycle : Siegfried

ISBN : 978-220505896-3

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Alex Alice (

Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses plus beaux opéras, Siegfried est un sommet de l'heroic-fantasy, une bande dessinée fascinante qui renoue avec les mythes fondateurs des plus belles légendes.

L’enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups par Nime. Le Nibelungen forme le premier tome d’une extraordinaire trilogie signée par Alex Alice, le génial créateur du Troisième Testament.

Critique

Par Gillossen, le 14/10/2007

C’est devenu une banalité en soi, Siegfried et tout ce qui touche aux Nibelungen est revenu à la mode depuis quelques temps, et particulièrement dans le domaine de la bande dessinée.

Dernier projet en date, et non des moindres, le Siegfried d’Alex Alice, dessinateur et co-scénariste du célèbre Troisième Testament, dont la version collector est déjà disponible, en attendant le 17 octobre pour l’album sous forme classique. Dargaud semble y croire, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alice frappe fort !

Si l’on se concentre sur l’album lui-même, la BD, que dire ? Le créateur qu’il est a su proposer une version personnelle du mythe, nourrie de ses propres choix et expériences. Il n’est donc pas seulement question d’une plate mise en images aux relents de déjà vu, aussi somptueuse soit-elle. Et c’est précisément le cas ! On sent qu’il s’agit là d’un projet longuement mûri, réfléchi, et cela se ressent aussi au niveau découpage.

Amoureux de son histoire et de ses personnages, Alex Alice propose aux lecteurs un véritable dessin animé sur planches, c’est le cas de le dire, à travers un récit porté par des images puissantes, au souffle aussi intime qu’épique : il faut voir l’amitié de Siegfried pour les loups ou comment celui-ci s’approprie son épée ! Nous voilà plongés aux sources d’une époque si proche et si lointaine à la fois… Qui plus est, Alice parvint à éviter d’être verbeux ou pompeux, par le biais de dialogues bien placés.

Quant à l’édition spéciale… Outre sa couverture, son DVD offert et ses illustrations pleine page tirées du projet de film d’animation, le tout imprimé sur un papier sans aucun défaut, saluons la qualité de l’entretien avec l’auteur, mené par nul autre que Laurent Kloetzer, un ami d’Alex Alice. Passionnante de bout en bout, on revient pêle-mêle sur la genèse du projet, la conception du récit, la passion d’Alice pour Wagner et sa réappropriation du mythe, et bien sûr, ce qui nous attend par la suite…

Vivement la suite, La Walkyrie !

8.5/ 10

