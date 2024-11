ISBN : 978-250512604-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Jose Luis Munuera (

978-250512604-1BdJose Luis Munuera ( Proposer une Biographie La nuit, rien n’est pareil. La réalité s’efface pour laisser place à l’imagination. En journée, les jardins de Kensington, à Londres, sont envahis par les humains. À la nuit tombée, ils deviennent le territoire du merveilleux…

La petite Maimie Mannering, six ans, s’est perdue dans ce parc immense après la fermeture des portes. Elle croise la route de fées qui menacent de « manger ses petits doigts », puis elle fait la connaissance d’un certain Peter Pan. Un drôle de garçon, ce Peter. Capable de voler, il parle à Maimie d’un « pays imaginaire, une île où les enfants ne grandissent pas ».

Maimie voudrait bien rentrer chez elle. Mais Peter aimerait qu’elle reste avec lui pour s’amuser. Ensemble, ils vont rencontrer la Reine des fées et tenter de résoudre une énigme improbable qui permettra à Maimie de trouver la sortie du parc, avant que le jour ne se lève et qu’elle ne reste coincée dans le parc… à jamais !

Critique

Par Gillossen, le 18/11/2024

Dans Peter Pan de Kensington, José-Luis Munuera livre une réinterprétation lumineuse et émouvante du mythe de Peter Pan, en explorant sa première apparition, tirée du roman Le Petit Oiseau blanc de J.M. Barrie. Loin d’être un simple retour aux sources, cette bande dessinée est une véritable ode à l’innocence perdue et à la magie de l’enfance, qui n’est pas sans conséquence.

Le récit suit Maimie Mannering, une petite fille qui se retrouve coincée dans les jardins de Kensington après la tombée de la nuit. Son errance nocturne l’amène à rencontrer Peter Pan (faut-il encore le présenter ?), un garçon capable de voler et évoluant dans un univers secret peuplé de fées, d’animaux parlants et de créatures oniriques. Ensemble, ils vivent une aventure empreinte de mystère et de danger, explorant la fine frontière entre l’innocence et la réalité. Le choix de Maimie – rester auprès de Peter ou retourner à sa vie familiale – constitue le cœur émotionnel de l’histoire, en reflétant les dilemmes du temps qui passe et de l’enfance que l’on doit finalement laisser derrière nous, parfois brutalement.

Le scénario de Munuera est délicate et imprégnée de magie et nos protagonistes, loin de se retrouver engoncés tels des archétypes, affichent une profondeur touchante, notamment Maimie, dont l’innocence et le courage contrastent avec la solitude de Peter.

Visuellement, le prolifique artiste se surpasse ; on aurait presque envie de dire comme d’habitude avec lui. Son trait, à la fois précis et vivant, rend hommage à l’époque victorienne tout en insufflant une note moderne et dynamique. Les jardins de Kensington, transformés en royaume féerique, sont d’une beauté saisissante, chaque planche regorge de détails enchanteurs et de couleurs vibrantes qui nous plongent dans une atmosphère à la fois douce et mystérieuse. La palette nocturne, joliment utilisée, confère au récit une ambiance unique, presque onirique, qui attire dès la première page.

Peter Pan de Kensington n’est pas seulement une adaptation, mais une invitation à redécouvrir le pouvoir de l’imaginaire, à explorer un monde où la magie peut exister pour ceux qui veulent encore y croire. Cette bande dessinée résonne bien au-delà des simples aventures de Peter Pan et de leurs souvenirs. Elle nous laisse un sourire rêveur et un soupçon de nostalgie.

Discuter de Peter Pan de Kensington sur le forum.