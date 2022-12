Malaventure en pain d'épices

Tome 3 du cycle : Le Grimoire d'Elfie

ISBN : 978-238233095-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Audrey Alwett

Dessin : Ludvin Mini

Alors que Noël approche, le bus-librairie d'Elfie et de ses soeurs est immobilisé par une panne, en Alsace.

Là, Elfie partage pour la première fois son secret : Faustine, fille de la pâtissière du village, est aussi une petite sorcière !Mais Faustine est surtout une miss catastrophe qui se fourre dans des situations impossibles et compte sur Elfie pour l’aider à s’en sortir…Entre une tempête de neige et des attaques de bonshommes en pain d’épices, Elfie va découvrir une énigme familiale datant de la seconde guerre mondiale, qui pourrait bien changer la vie du village.

Un conte de Noël gourmand et mouvementé, qui vient apaiser les secrets du passé.

Critique

Par terriblius, le 09/12/2022

À l’approche des fêtes de Noël, il est de bon ton de s’offrir quelques petits plaisirs de lecture faciles et réjouissantes.

C’est aussi bientôt Noël pour Elfie et manque de chance, le bus-librairie des trois soeurs tombe en panne près d’un village alsacien et les voilà coincées à Streuselheim. Mais heureusement, Elfie se lie très vite d’amitié avec la fille de la patissière du village, Faustine et comble du bonheur, toutes les deux sont également sorcières. Sauf que Faustine a surtout le don pour provoquer des catastrophes et bientôt, le village se retrouve menacé entre tempête de neige géante et même des attaques de bonshommes en pain d’épices, rien de moins. Ajoutez en prime une énigme familiale datant de la Seconde Guerre Mondiale et vous avez de quoi proposer une histoire riche en aventures et rebondissements.

Ce troisième tome de cette série aurait peut-être pu prendre un peu plus son temps, afin que les solutions aux problèmes soient un peu plus développées (on pense surtout à la résolution du différend familial concentré à la fin de l’album et finalement sans grand impact sur l’histoire) mais il reprend les ingrédients des précédents avec succès. Les pages défilent malgré notre envie de flâner un peu plus longtemps de planche en planche pour déguster les toujours splendides de Mini Ludvin, dont le trait rond et chatoyant représente toujours l’un des points forts de la série.

Sorti juste avant les fêtes de fin d’année, ce conte de Noël gourmand et réconfortant tombe à point nommé et on ne peut que vous conseiller de vous laisser tenter et de le savourer, accompagné pourquoi pas un Bretzel ?

