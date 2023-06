Les Chimères de Vénus, 2

Tome 2 du cycle : Les Chimères de Vénus

Les empires terrestres se disputent le contrôle du système solaire. Sur Vénus, le poète Aurélien d’Hormont, évadé des bagnes de Napoléon III, s’enfonce toujours plus loin dans l’inconnu en compagnie d’étranges créatures amphibies. De son côté, l’actrice Hélène Martin redouble de courage et d’ingéniosité pour se frayer un chemin sur cette planète hostile et retrouver son amant hors-la-loi. Bravant l’Océan déchaîné et ses inquiétants abysses, Hélène embarque en direction de l’Île Magnétique. Aventurières intrépides, forçats à la dérive, entités télépathes, croiseur britannique, sous-marin français… toutes et tous semblent inexorablement attirés par ces inaccessibles rivages où se dressent les vestiges d’une mystérieuse civilisation.

Critique

Par Gillossen, le 31/05/2023

Après un premier album sympathique mais pas forcément très marquant, le spin-off du Château des Etoiles d’Alex Alice semble ici trouver son rythme de croisière.

Et c’est le cas de le dire, vu le nombre de véhicules se déplaçant sur ou sous les flots concernés dans le cas présent !

Pour être tout à fait sérieux ou à tout le moins un peu plus, disons que les personnages prennent enfin de l’épaisseur au-delà des dialogues ciselés et parfois inspirés d’Alain Ayrolles. Le scénariste distille même quelques piques sur la condition féminine - qu’il soit question de science mais pas seulement - plutôt efficaces. Quant à cette planète Vénus que n’aurait pas renier Edgar Rice Burroughs, son exploration donne lieu à de jolis tableaux, malgré un côté évidemment très désuet. Les dessins d’Etienne Jung ont conservé quant à eux leur patine évoquant le film d’animation.

Le temps de refermer cet album et de nous rendre compte qu’il faudrait peut-être revoir notre appréciation globale à la hausse !

