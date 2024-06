Titre VO : The Hunger and the Dusk

ISBN : 978-241308268-2

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Wilson G. Willow (

Dessin : Wildgoose, Chris

Pour cela, il va leur falloir désapprendre une vie d’antagonismes et joindre leurs forces.

Critique

Par Gillossen, le 24/06/2024

Les affamés du crépuscule est la nouvelle série fantasy scénarisée par G. Willow Wilson, qui s’est illustrée dans le comics mais que l’on connaît aussi sur Elbakin.net pour son Alif l’invisible.

Ici, on part sur un tout autre registre, avec un univers assez “old school” en apparence, soit du pur médiéval fantastique, avec comme point de départ la lutte entre les humains et les orcs. Présenté ainsi, ce premier volume ne paraît pas follement intrigant, même avec l’ajout d’une troisième force qui obligera les deux premiers camps à s’allier. Comme on vient de l’indiquer, le cadre n’apporte pas d’ingrédient particulier qui le distinguerait au premier coup d’œil de n’importe quel autre univers similaire, qu’il soit donc question de magie, de niveau technologique, de conflits…

Car, c’est bien cette alliance fragile qui se retrouve au cœur de la dynamique du récit et qui porte celui-ci. Au fil des chapitres, on suit différents binômes, différents groupes, qui possèdent chacun leur histoire, leurs liens, leur approche face à cet ennemi commun. Ces personnages, en particulier la jeune Tara au destin contrarié depuis longtemps, du côté des Orcs, s’avèrent de loin la force principale de l’album, son véritable cœur. Si, évidemment, les Orcs en question n’ont rien de très différents des humains en dehors de leur stature ou de leur couleur de peau, c’est bien là toute l’illustration des préjugés qui perdurent entre les deux camps que l’on retrouve, malgré la bonne volonté de la plupart au sein des deux.

La lutte contre les terribles Vandols gagne en complexité au fil de l’album et les jalons posés pour la suite sont prometteurs. Le fait est que cet album, malgré la dimension épique de son point de départ, reste avant tout le support de conflits intimes. Le désarroi, la colère, le dépit… Des émotions qui étreignent finalement toutes et tous. Et des émotions que la scénariste et son dessinateur nous livrent avec une grande maturité, même si les rebondissements sont pour le moment assez attendus.

Le coup de crayon de Wildgoose (le comics Porcelaine), parlons-en, constitue lui aussi un plus à cet album. Doté d’une réelle personnalité, il contribue à distinguer justement cet univers du tout-venant fantasy, notamment grâce à des visages très expressifs.

Solide introduction à une histoire qui prend son temps, Les Affamés du crépuscule démontre aussi qu’utiliser des peuples mille fois vus et revus en fantasy n’implique pas de raconter toujours la même histoire.

